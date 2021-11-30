Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Türkiye, "sefalet endeksinde"de Avrupa'nın zirvesine oturdu.

Gerçek Gündem'in haberine göre Dünya Sefalet Endeksi'nde 156 ülke arasından 21. olan Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise birinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin 41,2 puanla 21. olduğu listede, Yunanistan 31,3 puanla 53., İspanya 28,2 puanla 63., Bosna Hersek 23,8 puanla 77., İtalya 22 puanla 85. sırada yer aldı.

İlk sırasında Venezuela'nın bulunduğu listede üst sıralara gidildikçe, refah seviyesi düşüyor ve ülkedeki sefalet seviyesi artıyor.

Son 7 yılda ciddi artış

Doğruluk Payı'nın derlediği verilere göre, Türkiye'nin sefalet endeksi son 7 yıl içerisinde ciddi şekilde artmış durumda. 2013'te 32,7 puan olan Türkiye'nin sefalet endeksi, 2020'de 41,2'ye ulaştı. Arjantin, Venezuela, İran gibi Türkiye'nin önünde olan ülkelerde belirleyici faktörün enflasyon olduğu görülürken, Türkiye'de ise faiz oranları sefalet endeksinin yükselişinde pay sahibi konumda.

Bunların dışında 156 ülke arasında listenin son sıralarında ise Japonya, Katar, Çin, İsviçre yer alıyor. Endeksteki puanının düşük olması bu ülkelerde ekonomik göstergelerin iyi olduğunu gösteriyor.