Dünya, savaşmak için 14,3 trilyon dolar harcadı

2014 yılında savaşlar, çatışmalar, iç güvenlik ve cinayetler için dünya genelinde 14.3 trilyon dolar kaynak harcandı. 2008 yılına göre tam yüzde 15.3’lük artış yaşandı, 2013’e göre harcamalardaki artış ise yüzde 0.7. Bu paranın sadece yüzde 10’u dünyanın en fakir 1.1 milyar insanını kurtarmaya gereken miktarın 3 katı.

Dünya ülkeleri askeri savunma, iç güvenlik, çatışmalar ile cinayet ve kişisel suçlara karşı geçen yıl tam 14.3 trilyon dolar harcadı. Bu küresel ekonominin yüzde 13.4’ü anlamına geliyor. Tüm bu harcamaların sadece yüzde 10’u tüm dünyada günde 1.25 doların altında kazanan 1.1 milyar yoksulun durumunun düzeltmek için gereken paranın 3 katı. Yine harcamaların yüzde 10’u Yunanistan’ın toplam borcunun 6 kat fazlasına işaret ediyor. Zengin ülkelerin yoksul ülkelere yaptığı toplam yardım bütçesinin ise tam 10 katı bu yüzde 10’luk oran.

8 yılda yüzde 15.3 arttı

Hürriyet’te yer alan habere göre, kâr amacı gütmeyen bağımsız araştırma kurumu Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün Global Barış Endeksi’ndeki rakamlar bunlar. Enstitü’nün haziran ayında açıkladığı rapor savaşların ekonomik maliyetine ilişkin önemli veriler ortaya koyuyor. 2008 yılına göre tam yüzde 15.3’lük artış yaşandı, 2013’e göre harcamalardaki artış ise yüzde 0.7. 2008’den bu yana gözlenen yüzde 15.3’lük artış iç çatışmalar nedeniyle ölümler, mülteci harcamaları ve çatışmalar nedeniyle milli gelir kayıplarından kaynaklandı. En çok harcama yüzde 43 ile askeri harcamalarda. Cinayet ve şiddet suçlarına karşı harcamalar ise yüzde 28’lik pay alıyor. Polis dahil iç güvenlik görevlileri için yapılan harcamalar da yüzde 18’lik paya sahip oldu.

Dört büyüğü katladı

Askeri harcamalar hükümetlerin en fazla harcama yaptıkları alan. Küresel gelirin yüzde 2.9’una işaret eden bu harcamalar 3.09 trilyon dolara ulaştı. Kayıtlı askeri harcamalar dünyanın ve ABD’nin dört büyük şirketi yani Apple, ExxonMobil, Google ve Microsoft’u ikiye katlıyor. Ancak bir de hükümetlerin olmayan ama kimin harcadığı belirsiz askeri harcamalar var. Bunlarla birlikta toplam askeri harcamalar 6.1 trilyon dolara ulaşıyor. Global olarak en çok harcama yapılan üçüncü grup ise iç güvenlik. Yani polis ve diğer iç güvenlik görevlileri için yapılıyor. Ülkelerin bunun için 2014 yılında harcadıkları tutar 773 milyar dolar. Ama yine askeri harcamalarda olduğu gibi indirekt yapılan harcamalarla tam 1 trilyon 545 milyar dolara ulaşıyor bu kalemde görevlilere harcanan. Enstitü’nün verilerine göre Türkiye şiddeti önlemeye 2014 yılında 94 milyar 8 milyon dolar harcadı. Bu kişi başına bin 255 dolar harcandığını gösteriyor. Toplam harcama Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 6’sına denk geliyor.

Global şiddete karşı yapılan harcamalar toplamı

14.3 trilyon dolar

Harcamaların dünyanın ekonomik büyüklüğüne oranı

Yüzde 13.4

Dünyada her yıl üretilen mermi sayısı

12 milyar adet

Dünyada bulunan ateşli silah sayısı

875 milyon adet

Askeri harcamalara ayrılan miktarın dünya ekonomisine oranı

Yüzde 2.9

Harcama neleri aşıyor?

Savunma ve güvenlik masrafı 14.3 trilyon dolar

Çin GSYH 10.3 trilyon dolar

Dünya turizm sektörü büyüklüğü 2.1 trilyon dolar

Türkiye GSYH 800 milyar dolar

Dünya havacılık sektörü büyüklüğü 733 milyar dolar

14.3 trilyon dolar nereye harcandı?

Askeri harcamalar yüzde 43 6.149 milyar dolar

Suç ve kişilerarası şiddet yüzde 28 4.004 milyar dolar

İç güvenlik yüzde 18 2.574 milyar dolar

Çatışmalar yüzde 11 1.573 milyar dolar

Yıllara göre harcamalar (trilyon dolar)

2008 12.4

2009 12.4

2010 13.4

2011 13.7

2012 13.7

2013 14.2

2014 14.3