Dünya Satranç Federasyonu'nun, kadın karşılaşmaları için göğüs büyütme şirketiyle sponsorluk anlaşması yapması tepki çekti

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Dünya Satranç Federasyonu'nun (Fide) kadın oyuncuların oynayacağı karşılaşmalar için göğüs büyütme şirketi Motiva ile sponsorluk anlaşması imzalaması tepki çekti.

Bazı kadın satranç oyuncuları, böyle bir sponsorluk anlaşması yapılmasını "iğrenç" ve "cinsiyetçi" olarak nitelendirdi.

Fide, sponsorluk anlaşmasının 2022 yılını da kapsayacağını ifade etti. 2022 yılı "Satrançta Kadın Yılı" ilan edilmişti.

Lichess'e konuşan ve ismi paylaşılmayan bir kadın satranç oyuncusu, "Satranç göğüsler yerine beyne odaklanan bir oyun olmamalı mı? Kendini bu tür cinsiyetçi düşünce şekillerinden uzak tutması gerekmiyor mu?" diye konuştu.

Bir başka oyuncu ise anlaşmayı "iğrenç" diye nitelendirdi.

The Guardian'a konuşan turnuva şampiyonu bir satranç oyuncusu da, "Fide, kadınları destekleme konusunda en iyi geçmişe sahip değil. Satranç gibi beyin gücüne yaslanan bir sporun, kadınların özgüvensiz hissetmesinden kar eden bir şirket tarafından sponsorluk almasını aşağılayıcı ve utanç verici buluyorum. Fide'ın Erkekler Dünya Şampiyonası'na bir penis büyütme şirketini sponsor alacağını sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Norveçli 'master' satranç oyuncusu Sheila Barth Stanford ise, "Bir sponsora ihtiyacımız vardı. Erkeklerden daha az paraya oynuyoruz, bu da satranç üzerine kariyer kurma kararımızı zorlaştırıyor. Umarım bu durum kadınlar için profesyonel olarak satranç oynamayı kolaylaştırır" dedi.