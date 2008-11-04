‘Dünya sanayicisini destekliyor, biz zamlarla köstekliyoruz’

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Ömer Burhanoğlu, global krizin dalga dalga yayıldığı dünyada birçok ülkenin şirketlerin batmaması için destekler sağlarken, Türk sanayicisinin zamlarla sarsıldığını savundu.



Burhanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son doğal gaz zammı ile yıl içinde toplamda yüzde 80'i bulan enerji maliyetlerindeki artışa, önümüzdeki günlerde elektrik zammının da ekleneceği söylemlerinin sanayiciyi zorda bıraktığını kaydetti.



Sektörün ana kalemlerinden biri olan doğal gaza gelen zammın, maliyetlerini yüzde 4-5 oranında yükselteceğini, bu zamlarla eksiye inen karlılıktaki olumsuzluğun gittikçe artacağını savunan Burhanoğlu, hükümetten destek bekledikleri bir dönemde zamlarla yüz yüze gelmelerinin üzücü olduğunu ifade etti.



Krize, yatırım ortamında yakalanan otomotiv yan sanayinin kredilerin pahalı olmasından ve nakit akışından dolayı sıkıntı yaşadığını belirten Burhanoğlu, şunları kaydetti:



"Üretim rakamlarının pek çok girdi maliyetlerini dahi karşılamaya yetmediği bu dönemde bir de nakit akışımızı bozan KDV ödemelerinin geciktirilmesi ile maliyetlerimizi ciddi şekilde artıracak olan doğal gaz zammına, sanayiciler olarak anlam veremiyoruz. TAYSAD olarak, tüm endüstriyi ve devleti dayanışmaya çağırmıştık. Hükümetten destek beklerken, bizi çok zor durumda bırakacak bir zam haberi ile karşılaştık. Global krizin dalga dalga yayıldığı dünyada birçok ülke şirketlerin batmaması için destekler sağlarken, Türk sanayicisi zamlarla sarsılıyor."



Burhanoğlu, üyelerinden gelen talepleri "Aylar ayrılarak farklı fiyatlar uygulansın. Özellikle yaz aylarında evlerde doğal gaz kullanılmazken, sanayici yine kullanıyor. Dolayısıyla bu dönemde farklı tarifeler uygulanarak sanayici için daha makul bir ortam yaratılsın. Türkiye, otomotivdeki rakipleri olan Rusya ve İran'dan gaz alırken, onlara ihracat yapmayı kolaylaştıracak bir mekanizma kurulabilir ve devletlerin anlaşmasıyla ihracatçıya ve sanayiciye doğal gazda imkanlar yaratılabilir" şeklinde sıraladı.



Ömer Burhanoğlu, Türk ekonomisine hem istihdam hem de ihracat anlamında "en büyük" katkıyı sağlayan sektörlerine "hiç değilse" son doğal gaz zammının yansıtılmaması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

