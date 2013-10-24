Dünya sanatının en etkili ismi bu kadın

Katar emirinin kızkardeşi Şeyha El Mayassa, görsel sanatlar dünyasının en etkili isimleri listesinde birinci sıraya oturdu.

ArtReview dergisi tarafından her yıl yapılan En Güçlü 100 isim listesinin başında olduğu açıklanan, tam adıyla Şeyha El Mayassa bin Hamad bin Halife El Tani, Katar Müzeler Müdürlüğü'nün başı.

Listenin başına geçişini de sanat eserleri almak için kurumunun ayırabildiği dev bütçeye borçlu.

Dünya sanat piyasasının yakından izlediği En Güçlü 100 listesine ilk kez 2010 yılında giren Şeyha El Mayassa, hızla yükselerek 2012 yılında 11. bu yıl da ilk sıraya çıktı. 2011 yılının liste başı Çinli sanatçı Ai Weiwei, bu yıl dokuzuncu sırada.

İlk sekiz sanatçı değil

İlginç olan, bu yıl Ai Weiwei'den önce, listenin başındaki sekiz ismin hiçbirinin sanatçı olmaması.

Dördüncü sırada tanınmış sanat simsarı Larry Gagosian, altıncı sırada Tate müzesi müdürü Sir Nicholas Serota var.

Şeyha El Mayassa, bu yıl Haziran ayında babasının görevden çekilmesiyle Katar emiri olan Şeyh Tamim bin Hamad El Tani'nin kız kardeşi.

ArtReview dergisine göre Şeyha El Mayassa'nın başında olduğu Katar Müzeler Müdürlüğü dünyanın çeşitli yerlerinde galeriler açmak, film festivallerine ve sanat olaylarına destek olmak için yılda aşağı yukarı 1 milyar dolar harcıyor. Şeyha El Mayassa'nın çok sayıda çağdaş sanat eseri topladığı da biliniyor.

Geçen yıl Londra'daki Tate Modern'de açılan ve yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret ettiği Damien Hirst sergisinin sponsorları arasında Katar Müzeler Müdürlüğü de vardı.

En Güçlü 100 listesinin başını geçen yıl da bir kadın çekiyordu: Almanya Kassel'deki Documenta 13 sergisinin etkili küratörü Carolyn Christov-Bakargiev.

Londra ve New York'ta sanat galerileri olan David Zwirner ikinci, eski iş ortağı Iwan Wirth üçüncü sıradalar.

"Çağdaş sanat sahnesinin eşsiz bir fotoğrafı" olarak nitelenen En Güçlü 100 listesini 13 kişilik uluslararası bir jüri hazırlıyor.

ArtReview dergisi listeye girenlerin "son 12 ay boyunca dünyada sanat eserleri üretimi ve sanata yaptıkları katkılarla" değerlendirildiklerini yazıyor.