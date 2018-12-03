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Spor

Dünya Şampiyonu Paralimpik Milli Okçu Yiğit Caner Aydın'dan mesaj

#İlhamol hastagiyle dikkat çekmeye çalışıyor İSTANBUL,(DHA) Paralimpik Milli Okçu Yiğit Caner Aydın, engelli vatandaşların günlük hayatlarında yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla video serisi çekti

03 Aralık 2018 17:56

#İlhamol hastagiyle dikkat çekmeye çalışıyor

İSTANBUL,(DHA)

Paralimpik Milli Okçu Yiğit Caner Aydın, engelli vatandaşların günlük hayatlarında yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla video serisi çekti. 5 yıl önce geçirdiği kaza sonrası engelli bir birey olan Yiğit Caner Aydın, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' kapsamında engelli vatandaşların yaşadığı zorluklar karşısında #İlhamol hastagiyle videolarını yayınlamaya başladı. Engelli olduğu günden itibaren mücadelesine devam ettiğini söyleyen Yiğit Caner Aydın, bu konuda engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekilmesini istiyor.
Yiğit Caner Aydın, 2017 yılında Çin\'in başkenti Pekin\'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası\'nda W1(Ağır engelliler) sınıfında takım olarak şampiyon olmuş ve 2 dünya rekoru kırmıştı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yiğit Caner Aydın\'ın hazırladığı video

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