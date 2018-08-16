Dünya Şampiyonu Nur Tatar spora geri döndü!

Bir süre önce taekwondoyu bıraktığını açıklayan Nur Tatar Askari, "2012 Londra ve 2016 Rio'da yazılan tarihi, 2020’de Tokyo’da altın madalyayla taçlandırmak ve İstiklal Marşımızı çaldırmak en büyük ülkümdür" sözleriyle taekwondoya geri döndüğünü açıkladı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak istediğini açıkladı. Milli sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 olimpiyat madalyası almış tek Türk kadın sporcu olduğunu belirterek, “2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatlar’ında yazılan tarihi, 2020'de Tokyo'da altın madalyayla taçlandırmak ve İstiklal Marşımızı çaldırmak en büyük ülkümdür.” değerlendirmesinde bulundu.

Nur Tatar Askari, Türk kadınının uluslararası alanda adının duyurulması ve temsili için en güzel mecranın spor olduğuna dikkati çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“12 yıldır ay-yıldızlı formamla mücadele verdiğim tekvando sporu bana çok şey kazandırdı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda dövüşmeye devam etme kararı aldım. 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda yazılan tarihi, 2020'de Tokyo'da altın madalyayla taçlandırmak ve İstiklal Marşımızı çaldırmak en büyük ülkümdür. Bu uğur da siz Türk halkının da desteğiyle yeniden yola koyulma zamanıdır. Bana güvenip, beni yüreklendirenleri mahcup etmemek için elimden geleni yapacağımı sizlerle paylaşmaktan gurur duyarım. Yolumuz açık olsun.”

Sporu bıraktığını açıklamıştı

Daha önce milli sporcu 30 Haziran’da sporu bırakma kararı aldığını da kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye” adına yarıştığım bu bayrak altında aldığım her başarı, döktüğüm her alın teri verdiğim tüm emeklerimin tam 20. yılı oldu. Bugüne kadar birçok problemle savaştık. Düştük kalktık büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Umuyorum Türkiye’ye taekwondo’yu hem tanıtıp hemde sevdirmişimdir. Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü taekwondo hayatımı sonlandırdım. Herkese bugüne kadar desteğinden ötürü çok teşekkür ederim. Yanımda olanlara gerçekten kazanmam için dua edenlere minnettarım. Herkes Allah’a emanet. Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara da çok büyük ahdım var. Bilsinler ki mazlumun ahı çıkar."