Dünya Şampiyonu Milli Tekvandocu Nur Tatar, Sancaktepe Belediyespor'da

Nur Tatar Askari: \"İnşallah bu sıcak karşılamaya madalyalarla cevap verebilirim\"

Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem: \"Nur Tatar\'ın kadroya katılmasından ötürü memnunuz\"

\"Bizde imzalar ömür boyu atılır\"

Sancaktepe Belediyespor Kulübü, son Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil eden ve 67 Kg\'da Dünya Şampiyonu olan Nur Tatar Askari ile 3 yılık sözleşme imzaladı.

Sancaktepe Belediye Başkanlığı\'nda düzenlenen imza törenine Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Genç, milli tekvandocu Nur Tatar Askari ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda Nur Tatar\'ın kadroya katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sancaktepe Belediye Başkanı ve kulübün Onursal Başkanı İsmail Erdem, \"Nur Tatar Askari gibi ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmiş ve İstiklal Marşımızı okutma başarısı göstermiş bir sporcuyu Sancaktepe Beledeyisespor\'a transferinden oldukça memnunum. Son dünya şampiyonasında sıkletinde şampiyon olarak bizleri gururlandıran 2012 Londra Yaz Olimpiyatları\'nda altın madalya kazanan, son Rio Olimpiyatları\'nda ise bronz madalya kazanan Türk sporunun değerli isimleri den Nur Tatar\'ı kulübümüze transferinden ötürü çok mutluyuz. Nur kardeşimizin bu zamana kadar elde ettiği başarılara Sancaktepe Belediyespor adı altında da devam edeceğine canı gönülden inanıyor, transferin her iki taraf içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BİZDE İMZALAR ÖMÜR BOYU ATILIR\"

Resmi olarak belli bir süre imza atıldığını ancak sözleşmenin ömür boyu olduğunu söyleyen Başkan İsmail Erdem, \"Bizde gönüllere imza atılır. Kendini ispat etmiş, Türk sporseverlere kendini kabullendirmiş, sporcularımızın ömür boyu Sancaktepe ile kontratı vardır. Spor yapabildiği sürece, yarışmalara katılabildiği sürece sporcu olarak devam eder. Yarışamazsa da hoca olarak yolumuza devam ederiz. Bizdeki anlaşmalar hep süresiz. Bizimle birlikte başarıya ortak olanlar bizlerle devam etsinler ve başarılarına başarı eklesinler\" diye konuştu.

NUR TATAR: \"2020 TOKYA OLİMPİYATLARI\'NDA ŞAMPİYON OLDUĞUMDA SANCAKTEPE\'DE OLACAĞIM\"

Belediye Başkanı İsmail Erdem ve Sancaktepe Kulüp Başkanı Mehmet Genç\'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Nur Tatar, \"Gerçekten burada çok güzel ve özel insanlar var. Tabii ben buraya ilk geldiğimde de söyledim. Olimpiyat 2\'ncisi olduğum yıl İller Bankası Spor Kulübü\'ndeydim. 3\'üncü olduğumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ndeydim. İnşallah şimdi 2020 Tokya Olimpiyatları\'nda şampiyon olduğumda Sancaktepe\'de olacağım. Allah nasip ederse, hem Sancaktepe hem kendim hem de ülkem için o madalyayı getirmek nasip olur. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Siz güzel insanlarla birlikte daha güzel başarılara imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

\"BİR HAK ALIYORSAK ONUN BEDELİNİ ÖDEMEYE BİZ HAZIRIZ\"

Sancaktepe Kulübü\'ne eşi ile birlikte transfer olduklarını belirten Tatar, \"İnşallah nasip olursa tek olimpiyat madalyası değil, 2 madalya ile döneriz. Beraber antrenman yapıyoruz, beraber çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza canı gönülden herkes inanabilir. Gerçekten bir hak alıyorsak onun bedelini ödemeye hazırız. İnşallah Avrupa\'da, dünyada ve olimpiyatlarda beraber temsil edip, bu madalyaları buraya getirmeyi çok istiyoruz. Getireceğimizi de inanıyoruz\" diye konuştu.

\"İNŞALLAH BU SICAK KARŞILAMAYA MADALYALARLA CEVAP VEREBİLİRİM\"

Türkiye\'de amatör branşlara önem verilmediğini de belirten Tatar, \"Profesyonel sporlarda Türkiye\'de akla ilk gelen futbol. Diğer branşlarda da büyümemizi sağlayacak böyle güzel insanlarla birlikte çalışmak bizim için çok önemli. Olimpiyat 4 yılda bir, dünya şampiyonası 2 yılda bir yapılıyor. Bu madalyalara ulaşmak bizim için çok zor. Gerçekten çok büyük emekler veriyoruz. Böyle sporu seven amatör branşlara destek veren insanlarla birlikte, kucak dolusu sevgileriyle bizleri karşıladıkları için burayı seçtim. İnşallah bu sıcak karşılamaya madalyalarla cevap verebilirim. Ömür boyu da sizlerle birlikte olabilirim\" şeklinde konuştu.

