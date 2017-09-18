Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'i hiç böyle görmediniz (özel fotoğraflarla)

130 kiloda minderin bir numarası olan Kayaalp 1000 metre yukarıda ise korku dolu anlar yaşadı

Yamaç Paraşütü yapan Rıza Kayaalp: \'\'Çok korktum ama hayalimi gerçekleştirdim\"

ERCAN ATA, Ankara / DHA

Tatilini Fethiye\'de geçiren Dünya Şampiyonu Milli güreşci Rıza Kayaalp, korkusuna rağmen yamaç paraşütü yaptı.

Dağcılıktan sonra yamaç paraşütü deneyimi yaşayan Milli Güreşçe Kayaalp; \'\'Çok merak ediyordum ama korktuğum için bu güne kadar yapmamıştım. Burada beni cesaretlendirdiler ve korkarak hoca eşliğinde yamaç paraşütüne bindim. İneceğinden şüpheliydim ama korktuğum kadar değilmiş. Çok keyifli oldu. Türk bayrağını her zaman kürsüye çıkardım. Bugünde burada göklere çıkardığım için çok mutluyum. Güreşi bıraktıktan sonra yamaç paraşütü eğitimi alacağım ve bu sporu yapacağım. Sporda rakibim Lopez\'di ondan kurtuldum. Dağcılık yaparken ayı ile karşılaştım. Yamaç paraşütü korkumu yendim. Şimdi dalış düşünüyorum ama ben çok talihsizim karşıma köpek balığı çıkar diye korkuyorum. Şaka bir yana hocalar eşliğinde herkese yamaç paraşütünü tavsiye ediyorum\'\' dedi.

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