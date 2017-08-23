Dünya şampiyonu milli atlet Guliyev: Asker selamını Eren Bülbül için verdim

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli atlet Ramil Guliyev, madalya töreninden önce, Trabzon Maçka'da PKK'lılarca şehit edilen Eren Bülbül'ün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Guliyev, şöyle konuştu:

"Madalya töreninden önce teröristlerin Trabzon'daki 15 yaşındaki kardeşimizi şehit ettiğini öğrendim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve tüm dünyanın dikkatini çekmek için asker selamı verdim. Çok üzücü kötü bir haberdi. Onun için asker selamıyla dikkati çekmek istedim. Ona armağan ettim kazandığım madalyayı."

"Madalya alacağımı biliyordum"

Azerbaycan asıllı Türk sporcu, bu başarıya büyük bir çalışma sonucunda ulaştığını vurguladı.

Sezona çok iyi bir giriş yaptığını aktaran Guliyev, şunları kaydetti:

"Bu başarı büyük bir çalışmanın eseri. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptım. Yarışa gitmeden önce madalya alma durumumun olduğunu söylüyordum. Finiş çizgisini geçince ekranda ismimin ilk 3’ün neresinde olduğuna baktım. Birinci çıkınca çok sevindim. Benim için 'inanılmaz' diyebileceğimiz bir başarı değildi. Ben bunu başarabileceğimi ve madalya alacağımı biliyordum. Hep yapacağıma inandım."

"Bolt, böyle devam etmemi istedi"

Ramil Guliyev, dünya atletizm tarihine adını yazdıran Usain Bolt'la altın madalyayı kazandıktan sonra kısa bir görüşme yaptığını anlattı.

Bolt'la fazla görüşme şansı bulamadığını belirten Guliyev, "Bolt bir yere gelince sevenleri rahat bırakmıyor. Kendisiyle 2 dakika konuşabildik. Başarılarıma devam etmemi söyledi ve tebrik etti. Bolt, daha önceki yarışlarda olmadığı için 200 metreye katılamadı. Eğer olsaydı ona göre analiz yapacaktık. Onun durumunu değerlendirip onunla nasıl yarışabiliriz diye bakacaktık." diye konuştu.

"Fenerbahçe beni dışarıda bırakmadı"

Ramil Guliyev, Fenerbahçe için 2010 yılında Türkiye'ye geldiğini ve sarı-lacivertli kulübün kendisine büyük destek verdiğini vurguladı.

Türkiye'ye geldiğinde, 3 yıl cezalı olduğu için uluslararası yarışlara katılamadığını anlatan Guliyev, "Bir sporcunun 3 yıl cezası var, bu yüzden uluslararası arenada madalya kazanamıyor ve siz ona maaşını verip her türlü desteği gösteriyorsunuz. 3 yıl sonrasında da neler olacağı bilinmiyor. Fenerbahçe'de kimse beni dışarıda bırakmadı ve her istediğimi yaptılar. Bu büyük bir şey benim için. Bunun için çok teşekkür ediyorum kulübüme." dedi.