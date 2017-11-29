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Spor

Dünya şampiyonu güreşçiye memleketinde coşkulu karşılama

Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş),(DHA) - POLONYA'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi'nde coşkuyla karşılandı

29 Kasım 2017 19:02

Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş),(DHA) - POLONYA\'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen stil 80 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi\'nde coşkuyla karşılandı.
Göksun Belediyesi tarafından organize dilen bir programla şehirler arası otobüs terminalinde davul zurnayla karşılanan Burhan Akbudak, yüzlerce araç konvoyu ile Göksun Belediyesi\'ne gitti. Şampiyonu belediyede Kaymakam Cengiz Ayhan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile daire amirleri, STK temsilcileri, güreşçiler, vatandaşlar ve annesi Necla Akbudak karşıladı.
Başkan Aydın, makamında ağırladığı Burhan Akbudak\'ı 10 altın ile ödüllendirdi. Akbudak\'ın Türkiye\'ye büyük bir gurur yaşattığını belirten Aydın, şunları söyledi: \"Artık dünyada devletler, savaşla, kamayla, kılıçla, silahla birbiriyle mücadele etmiyor. İlimle, bilimle, teknolojiyle ve sporla üstünlüklerini başka ülkelere gösterme gayreti içinde oluyorlar. Biz en çok ihtiyacımız olduğu gün, Burhan kardeşimizle Türk’ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti\'nin Ay-Yıldızlı bayrağını ve İstiklal Marşımızı en yüce mevkide okutma şansını yakaladık. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim böyle pehlivanları, böyle güçlü insanları, ülkesini temsil noktasında yüreğini ortaya koyarak dünyaya ferman okuyan yiğitleri yetiştiren eli öpülesi anneyi tebrik ediyorum.\"
BURHAN AKBUDAK: \"AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK DAHA ÇOK MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM\"
Burhan Akbudak ise Türk bayrağını Polonya\'da göndere çektirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Daha önce de Avrupa ve dünyada ikincisi olduğunu ifade eden Akbudak, \"Yarı final maçından sonra düşündüğüm tek bir şey vardı, İstiklal Marşımızı okutup salondaki herkesi hazır ola geçirmek. Allah’a şükürler olsun nasip oldu. Güreşe çok ufak yaşta başladım, çok fedakarlık isteyen bir spor. Çok çalıştım, sadece çalışmayla olmuyor, maneviyatta çok önemli. İnşallah daha ilerİde olimpiyatlarda ve büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olarak memleketime daha çok madalya kazandırmak istiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Burhan Akbudak\'ın konvoyla gelişi
-Çiçek takdimi
- Burhan Akbudak\'ın açıklamaları
- Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın\'ın açıklamaları
-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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