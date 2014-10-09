Dünya şampiyonu boksör Türkiye kampını iptal etti

WBC Ağır Sıklet Dünya Boks Şampiyonu Bermane Stiverne, ABD Konsolosluğu'nun "Önümüzdeki 3 hafta için Türkiye'ye seyahatleri uygun görmüyoruz" uyarısı üzerine Türkiye kampını iptal etti.

Daha önce Muhammed Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis ve Vitali Klitschko'nun taşıdığı unvanın yeni sahibi Kanadalı boksör, Ocak ayında yapacağı unvan maçının hazırlıkları için yarın İstanbul'a gelecekti.

Son günlerde Türkiye 'de yaşanan Kobani eylemlerini, Meksika'da menajeri Don King ile birlikte TV'den izleyen ve ABD Konsolosluğunu arayarak bilgi isteyen Stiverne, konsolosluk yetkililerinin, "Önümüzdeki 3 hafta için Türkiye'ye seyahatleri uygun görmüyoruz. Ülkede bazı illerde sokağa çıkma yasağı bile ilan edildi. Bizi dikkate almanızı tavsiye ederiz" şeklindeki uyarısı üzerine İstanbul kampını iptal etme kararı aldı.

Stiverne yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şimdilik gelemedim, ancak yakın zamanda mutlaka Türkiye'de olacağım. Orada yakın arkadaşlarım var. Hayranlarımdan özür diliyoruz"

(Orhan Sencer / DHA)