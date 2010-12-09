-DÜNYA ŞAMPİYONU ATLETE DOPİNG GÖZALTISI MADRİD (A.A) - 09.12.2010 - İspanyolların Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ünlü kadın atleti Marta Dominguez, doping kullanımına karşı yapılan bir operasyonda gözaltına alındı. İspanyol jandarması tarafından düzenlenen operasyonda Marta Dominguez ile birlikte bu sporcunun antrenörü Cesar Peres, menajeri Jose Alonso Valero, İspanya Atletizm Milli Takımı'nın ünlü antrenörü Manuel Pascua Piqueras ve 2006 yılında bisiklet sporundaki doping iddialarına adı karışan doktor Eufemiano Fuentes'in de gözaltına alındıkları bildirildi. 3000 metre engellide 2009 yılında Berlin'de Dünya Şampiyonluğu, 2006 Götebiorg ve 2002 Münih Avrupa Şampiyonlukları'nda 5000 metrede altın madalya sahibi olan 35 yaşındaki Dominguez'in, Palencia'daki evinde yapılan baskın sonucu gözaltına alındığı ve evdeki bilgisayar ile bir valize el konulduğu kaydedildi. İspanya Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten ve yaklaşık 4 aylık hamile olan Dominguez'in, sporda doping kullanımına karıştığı ileri sürülüyor.