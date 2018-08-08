Dünya Şampiyonu atlet hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu Kenyalı atlet Nicholas Kiplagat Bett, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kenya Atletizm Federasyonu, 28 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada Nicholass Bett'in Nijerya'da düzenlenen Afrika Şampiyonası'nda yarıştıktan sonra Kenya'ya dönerken Nandi bölgesinde trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin kesinleşmesinden sonra Fenerbahçe Kulübü, Nicholas Bett için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Atletizm şubesi sporcularımızdan dünya şampiyonu Nicholas Bett'in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett'in ailesi ile yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett'in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Nicholas Bett, Pekin'de 2015 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 47.79'luk derecesiyle 400 metre engellide altın madalya kazanarak 800 metrenin altındaki bir yarışta dünya şampiyonu olan ilk Kenyalı atlet olarak tarihe geçmişti.