-Dünya şampiyonluğuna oynuyoruz SİVAS (A.A) - 17.09.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Allah'a çok şükür şu anda krizden hızlı çıkan ülkelerin başındayız, dünya şampiyonluğuna oynuyoruz. İnşallah bu devam edecek'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen vergi rekortmenleri ve 40. yılını doldurmuş oda üyeleri ödül töreni ile Sivas TOBB ETÜ fakülteleri protokol töreninde yaptığı konuşmada, Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu'na verdiği önemi anlattı. Türkiye'deki ekonomik göstergelere değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ''Allah'a çok şükür şu anda krizden hızlı çıkan ülkelerin başındayız, dünya şampiyonluğuna oynuyoruz. İnşallah bu devam edecek. Hedefimiz var bizim, 2023'te dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde olmayı hedefliyoruz. Sıkıntılarımız var mı? Var. Bunların başlıca sıkıntısı, dışarıdan kaynaklı. Bir tanesi, büyük bir tehlike geliyor, burada tedbirli olmak lazım. Batımızdan büyük bir tehlike geliyor. Bizim ihracat pazarımızın yüzde 65'i orası. Burada başta Yunanistan'dan başlayarak, Portekiz, İzlanda, daha sonra iki tane büyük Avrupa ülkesini bekleyen sıkıntı var ki, eğer Avrupa bu krizi atlatamazsa, o zaman bunun bir bedeli bize olur, haberiniz olsun. Çünkü pazarımızın yüzde 65'i ora. Güneyimizde ve doğumuzda politik riskler var.'' Türkiye'nin problemli bir coğrafyanın ortasında olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, bir tarafta siyasi, diğer tarafta ekonomik sorunların yaşandığını, bunların arasında da Türkiye'nin olduğunu belirterek, ''Şu anda Türkiye çok iyi. Çok iyi olabilmesi için, eğer bölgenin lideri olacaksak, Türkiye yeniden kendisini hesaba çekmesi lazım'' diye konuştu. ''Geldik tıkandık, dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisine. Daha da ileriye gidemiyoruz, hedef 10'a girmek'' diyen Hisarcıklıoğlu, ''Sistem artık tıkandı, geldik buraya kadar, biz daha ileriye koşmak istiyoruz, hedefimiz var 12 sene sonra ilk 10 büyük ekonominin içerisine girmek istiyoruz. Şu anda ekonomimiz, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi, ama rekabetçilik endeksinde şu anda dünyada iş yapma kolaylığı endeksinde, dünyada 65'inciyiz. İş dünyası olarak tarihi rekorlara imza atıyoruz. Ülkemizi birinci çeyrekte yüzde 10 büyütüyoruz, ama hangi şartlara rağmen. İş yapma kolaylığı endeksinde dünyada 65'inciyiz, ama ülkeyi büyütmekte dünyada şampiyonuyuz. İşte Türk iş alemine, sizlere, hepinize tek tek madalya verilse yeridir. Ülkemizi 16'ncı, 17'nci büyük ekonomisi yapmışız'' ifadelerini kullandı.