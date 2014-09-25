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Spor

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye galibiyeti

Dünya Şampiyonası’nın ikinci maçında Kanada ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı

25 Eylül 2014 17:47

Türkiye, İtalya’da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu maçında Kanada’yı 3-0 yendi. İlk set karşılıklı sayılarla başladı. Kırmızı-beyazlılar, Kübra’nın smaçları ve etkili defansıyla ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Türkiye Gözde, Neriman ve Seda’nın sayılarıyla farkı açarak ikinci teknik molayı 16-8 üstün tamamladı. Bu molanın ardından Neriman ve Seda’nın sayılarına, bloklardan kazanılan puanlar eklenince ulusal takım ilk seti, 25-10 aldı.

 

Hataları iyi değerlendirdiler

 

Karşılaşmanın ikinci setine de hızlı başlayan Türkiye, Neriman ve Bahar’ın etkili oyunuyla ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Bu molanın ardından Kanada’nın defanstaki hatalarının artmasını iyi değerlendiren kırmızı-beyazlılar, farkı açtı. İkinci teknik molayı 16-4 önde geçen Türkiye, son bölümde Kanada bloklarına takılsa da Neriman ve Kübra’nın smaçlarıyla seti de 25-12 kazandı.

 

3. Maç Bulgaristan ile

 

Üçüncü sette savunma ve hücumda iyi organize olan Kanada, ilk teknik molayı 8-7 önde geçti. Seda, Neriman ve Gözde’nin hücumdaki etkili performansıyla toparlanan ay-yıldızlılar, ikinci teknik molada skoru 16-10’a getirdi. Kanada, Charuk’un kazandırdığı sayılarla maça tutunmaya çalışsa da Türkiye; Gözde, Kübra ve Bahar’ın smaçlarıyla sette son bölüme 21-14 önde girdi. Bu dakikadan sonra Türkiye oyunun kontrolünü bırakmayarak seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı. Bu sonuçla ulusal takım, şampiyonadaki ikinci maçında galibiyetle tanıştı. Türkiye, üçüncü maçında bugün 21.00’de Bulgaristan ile karşılaşacak. Mücadele NTV Spor’dan naklen yayınlanacak.

 

Barbolini: İyi maç çıkarttık

 

Ulusal Takım Antrenörü Massimo Barbolini, Kanada’yı iyi oynayarak yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup eden ulusal takımın İtalyan antrenörü Barbolini, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, “Bugün bizim için önemli olan kazanmaktı. Kazanmış olmanın yanı sıra üç sette iyi oynayarak bunu yaptık. Bunun için memnunum” diye konuştu. 

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