Dünya Şampiyonası için sponsor arıyor

Veysel DOĞUÇ/ADANA, (DHA) - VÜCUT Geliştirme Türkiye Şampiyonası\'nda, master kategorisinde \'Türkiye Şampiyonu\' olan emekli 58 yaşındaki Zeki Zeka, Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te yapılacak Dünya Şampiyonası\'na katılmak için sponsor desteği bekliyor.

Son olarak İstanbul\'daki müsabakada \'Türkiye Şampiyonu\' olan Zeka, 11 Kasım günü Bükreş\'te yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor. Zeka, 26 yılda 8 kez \'Türkiye Şampiyonu\' olurken, Avrupa ikinciliği ve Balkan şampiyonlukları da elde etti. Yarışmalarda en büyük sıkıntısının sponsor desteği olduğunu belirten Zeka, \"11 Kasım\'da, Bükreş\'te yapılacak Dünya Şampiyonası\'na hazırlanıyorum. Bu sporu sevenlerin, sponsor olmak isteyenlerin bana destek vermelerini istiyorum. Türkiye\'ye şampiyonluk getireceğimden hiç şüphem yok. Tek sorunum, sponsor desteği\" dedi.

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