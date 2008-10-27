Dünya Şampiyonası finali

Almanya'nın Bonn kentine oynanan satranç dünya şampiyonasında Hindistanlı Viswanathan Anand, Rus rakibi Vladimir Kramnick karşısında 9 parti sonunda 6:3'lük üstünlüğü bulunuyor. Ünvanını korumasına sadece yarım puan kaldı.



Dokuzuncu partide berabere kalmasının ardından üç maçı kazanıp, 6 maçta beraberliği yakalayan Anand bugün 16:30'da oynancak 10. karşılaşmadan yarım puan alması durumunda dünya şampiyonu ünvanını koruyacak.



Kramnik kalan üç maçı da kazanıp uzatma maçlarında ünavanı almayı hedeflediğini açıklamasına rağmen, son maçlara bakılınca buna pek imkan verilmiyor.



Özellikle çok baskılı ve sıradışı hamlelerle zafere koiştuğu üçüncü maç Anand'ın bu sene yanilmeyeceğinin en büyük göstergesi.



Moldavya asıllı büyük usta Rogozenko'nun 3. maçının hamle hamle yorumu:



1 d4 d5 2. c4 c6

İlk parideki gibi Anand, Slaw Savunmasına başvuruyor.



3. Af3 Af6 4. Ac3

Değişime gitmiyor bu sefer Anand, en öz şekliyle devam ediliyor Slav Savunamsına



4. .. e6 5. e3

Meran Variantı oalrak adlandırılan hamle. İki rakibin de bu variantla çok deneyimi var. Kramnik önce açılışını tamamlayıp sonre e3-e4 oynamayı planlıyor.



5. ..Abd7 6. Fd3 dxc4 7. Fxc4 b5 8. Fd3 a6

Bugüne dek Anand bu pozisyonda daima 8. .. Fb7 oynadı. Siyah 8 ..a6 ile b4'deki piyonun savunmasını arttırıyor ve c6-c5 hamlesini hazırlıyor.



9. e4 c5 10.e5

En saldırgan devam. Bu variantın en büyük ustalrından biri Kramnick ile çok çalışan Moskova'lı eski büyük usta Jvegenij Barajev'dir



10. ..cxd4 11.Axb5

11. exfl dxc4 beyaz için desavantaj olurdu. f6 daki rakip atı almadan önce siyahın piyon hattını bozuyor. nerdeyse 10 yıl önce Kramnik tam bu pozisyonla karşılaşmıştı. Garry Kasparov ile dünya şampiyonası finalinde.



11. ..axb5

Kasparow o gün 11. ..Axe5 ve sonra 12. Axe5 axb5 13. Fxb5+ Fd7 ile 20 hamle sonra beraberliği yakalamıştı.



12 exf6 gxf6 13. 0-0

Şah'ın e1'de olamsı nedneiyle 14 Fxb5 imkasız oluyor, çünkü 13. ..Va5+ hamlesi ile beyaz filini kaybeder.



13. ..Vb6 14. Ve2

bilinen bu teorik pozisyonda siyah b5 piyonunu değişik hamlelerle korudu. genelde 14 ..Fa6 kullanıldı, ancak 14. ..b5, hatta 14 .. Ka5 bile oynanmıştı. Ama tüm bu hamleler güncel teoriye göre beyaza üstünlük sağlıyor.



14. ..Fb7!!

once büyük usta maçı bu pozisyonla oynanmıştı ama bu hamle yeni!. Anand bir piyon veriyor ve Şah'a saldırıya geçiyor. Dünya şampiyonu bu hamleyi çok çabuk oynadı. anlaşılan bu hamleyi antremanlerda sıkcana denemişç Kramnik için, özellikle piskolojik olarak çok güç bir durum. Sınırlı düşünme zamanı ile tüm sorunlarla boğuşması gerekiyor. Anand ise bütün imkanları evde bilgisayar başında incelemiş gözüküyor.



15 Fxb5

Beyaz olarak böyle bir sürprizle karşılaşınca vites düşürme imkanı vardır genelde. Maçın başındaki azmi frenleyip beraberliğe gidip sonra pozisyonu rahatca evde analiz edip bir sonraki maçta yenmeye oynayabilir. Ancak böyle bir oyun için pozisyon fazla tehlikeli. Beyaz kendi planına sadık kalıp devam etmezse çok çabuk ciddi sorunlar doğabilir. Başka türlü ifade edersek: Kramnik Anand'ın piyon fedasını kabul etmek zorunda.



15. ..Fd6 16 Kd1 K g8

Anand açık hat ve diagonalları kullanarak taşlarını beyaz şaha karşı pozisyona sokmaya çalışıyor. e7 oynayıp g hattında kalelerini çiftlemeyi hedefliyor. Kramnik2in pozisyonu çok tehlikede duruyor.



17 g3

18.Axd4 tehdidinde bulunuyor



17. ..Kg4

Bu hamleyle sadece piyonunu korumyı hedeflemiyor Anand. Onun için d-hattını kapalı tutmaya çabalıyor. Sonuçta kendi şahı çok ortada ve beyazın bir saldırısına kurban gidebilir.



18. Ff4

Kramnik şahının savunmasını merkezden bir saldırıyla birleştirmeye çalışıyor. D-hattını açabilmek için beyaz kısa süreli bir taş feda ediyor. 18. Ad2'e siyah 18. ..Se7 oynar ve ne 19. Fxd7 Kag8 ne de 19. Vxg4 Vxb5 beyaz için iyi olmaz. 18. h3 daha da zayıf: 18. ..d3 19 Vxd3 Kxg3++ ile maç hemen biter.



18. ..Fxf4 19.Axd4

Anlaşılan bu hamle Anand için beklenmedik geldi, bu andan itibaren bütün hamlelerini daha uzun düşünüyor.Bu hamle ile Kramnik e56 da bir feda hazırlıyor. Ancak 19. Kxd4 0-0-0 20. Kad1 Fd5 daha güçlü olurdu. Böylece eşit şanslı, karmaşık bir pozisyon yaratılabilridi.



19. ..h5 20. Axe6 fxe6 21. Kxd7

21. Fxd7+ Se7 zayıf olurdu, beyaz bir taş azda kalırdı.



21. ..Sf8

Siyah kalenin şah kilidine karşı kendisini korumalı



22. Vd3

Kramnik 23. Vh7 ile yeni bir tehdid oluşturmaya hazırlanıyor



22. Kg7 23. Kxg7 Sxg7 24 gxf4 Kd8 25. Ve2 Sh6.

Kramnik feda ettiği taşı geri kazandı ve iki fazla piyonla kaldı. Ancak şahı büyük tehlikede. Anand ise şahını h6'ya güvene alabildi ve şimdi g-hattından tekrar saldırıya geçebilecek durumda. bu nedenle malzeme eksiğine rağmen Siyah için durum daha iyi. Sınırlı kalan zaman ile Kramnik gibi bir savunma ustası için bile böyle pozisyonları oynamak zor.



26. Sf1 Kg8 27.a4 Fg2+ 28. Se1 Fh3 29. Ka3?

Kramnik hata yaptı. 29 Kd1 daha doğru olurdu.



29. Kg19+ 30.Sd2 Vd4+ 31. Sc2 Fg4 32. f3??

İkini ve ölümcül hata. 32 Kd4 ile saklı bir savunma imkanını gözden kaçırıyor Kramnik.



32. ..Ff5+

artık savunma kalmadı, Anand her koşulda kazanıyor.



33 Fd3 Fh3 34. a5 Kg2 35. a6 Kxe2+ 36. Fxe2 Ff5+ 37. Sb3 Ve3+ 38. Sa2 Vxe2 39. a7 Vc4+ 40. Sa1 Vf1+ 41. Sa2 Fb1 ve Kramnik pes ediyor.

