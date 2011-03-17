-DÜNYA SALLANIYOR SYDNEY (A.A) - 17.03.2011 - Pasifik okyanusunda yer alan Vanuatu takımadalarının açıklarında 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Enstitüsü'nden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssünün başkent Port Vila'nın 77 kilometre kuzeybatısı olduğu ve yerin 26,6 kilometre altında meydana gelen depremin ardından tsunami alarmı verilmediği kaydedildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Vanuatu takımadaları, Pasifik'te tektonik plakaların kavuştuğu, şiddetli sismik ve volkanik hareketlere sahne olan "ateş çemberi" adlı bölgede yer alıyor. -ŞİLİ'DE 5,3 ŞİDDETİNDE DEPREM- Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeydoğusunda bulunan liman kenti Valparaiso'da 5,3 şiddetinde deprem oldu. Amerikan Jeofizik Enstitüsü'nden (USGS) dün yapılan açıklamada, merkez üssü başkent Santiago'nun 120 kilometre doğusu olan depremin yerin 24 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. -MONTREAL'DE 4,3 ŞİDDETİNDE DEPREM Kanada'nın Quebec eyaletinde öğleden sonra 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Ottawa'nın 100 kilometre güneyindeki Hawkesbury kenti olduğu belirtildi. Deprem Ottawa bölgesi, Montreal'in kuzeyi ve Laurentians civarında hissedildi. 15 saniye kadar devam ettiği kaydedilen depremde, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.