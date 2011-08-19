Dünya sallandı, İMKB'den 10.4 milyar dolar uçtu

T24 - Dünya borsaları dün ikinci bir çöküş dalgasıyla sarsılırken İMKB’de de etkisi hissedildi. Borsa dün yüzde 4.19 değer yitirdi, hisselerin günlük değer kaybı 10.4 milyar dolar oldu.





Dünya borsaları, ABD’nin kredi notunu kırmasının ardından yaşanan büyük çalkantının üzerinden daha iki hafta geçmeden ikinci çöküş dalgasına yakalandı. Asya’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar tüm borsalarda sert düşüşler yaşanırken, İstanbul menkul Kıymetler Borsası’nda da (İMKB) hisse senetleri yüzde 4.19 değer kaybetti. İMKB’nin piyasa değeri de 222 milyar 580 milyon dolardan 212 milyar 168 milyon dolara geriledi ve bir günde 10.4 milyar dolar buharlaştı.





Asya tetikledi, Avrupa çöktü



Uluslararası piyasalarda dün Asya’dan başlayan satış dalgası hem Türkiye’yi hem de Avrupa’yı etkisi altına aldı. Asya’daki kayıplar yüzde 1’in üzerinde gerçekleşirken Avrupa’daki borsa kayıpları yüzde 5’i aştı. İtalya’da Milano borsasnda Fiat Grubu hisselerinde yüzde 7-8’i bulan düşüşler etkili oldu. FTSE MIB endeksi yüzde 6.15 ekside kapandı. Alman Dax Endeksi de yüzde 5.82 değer kaybetti.





Şişman parmak söylentisi



Alman Dax endeksinde sabah saatlerinde yaşanan sert düşüşün ardından Avrupa borsalarında kulaktan kulağa birara ‘şişman parmak’ söylentisi dolaştı. Frankfurt Borsası’ndan bir broker, Dax endeksindeki sert düşüşün işlem yapılan bilgiyasayarda yanlış bir tuşa basmaktan kaynaklanmış olabileceği söylentisinin dolaştığını ancak bunun doğrulatılamadığını sadece bir dedikodu olarak kaldığına dikkat çekti.



İngiltere ve Fransa’da da durum farklı olmadı. Londra Borsası’nda kayıp yüzde 4.49, Paris borsasında yüzde 5.48 olarak gerçekleşti. Borç sorunu potasına yakın ülkelerden İspanya IBEX 35 Endeksi’ndeki kayıp ise yüzde 4.70 oldu. En büyük kayıplar bankalarda dikkati çekti. Societte General yüzde 8, Barclays yüzde 7.9, LLoyds yüzde 7.3, RBS yüzde 6.8, HSBC yüzde 4.6 değer kabyetti. Bir başka ifadeyle Avrupa’daki kayıplarda banka hisselerinde yaşanan düşüşler önemli rol oynadı. Avrupa’da en büyük düşüşlerden birini ise yüzde 6.73 değer kaybeden İsveç borsası yaşadı.







İMKB’de kayıp yüzde 4.1



Avrupa’ya paralel bir seyir izleyen istanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) ise gün içinde kayıplar yüzde 5’i buldu. Gün içinde 54 bin 73 puanla en yüksek seviyeye ulaşan İMKB Ulusal 100 endeksi, sert satışlarla en düşük 51 bin 408 puanı gördü. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile biraz toparlanan endeks günü 52 bin puanın biraz altında tamamladı. Endeks, günü yüzde 4.19 kayıpla 51 bin 945 puandan tamamladı. İş Yatırım Hisse Senetleri Müdürü Orhan Veli Canlı, endekste dışarıya paralel hareket olduğunu ve tansiyon artınca pozisyonların da realize edildiğini belirtti.





Dow Jones 11 binin altına indi



Avrupa borsalarının kapanış saatlerine yakın açılan ABD borsaları da güne sert düşüşle başladı. New york Borsası’nda Dow Jones endeksinde kayıp, ilk dakikalardan itibaren gelen yoğun satış dalgası ile kısa sürede yüzde 4’ün üzerine çıkarken endeks de 11 bin puanın da altına indi ve 10 bin 900 puana kadar geriledi. Ağırlık olarak teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi de yüzde 4’ten fazla kayıp yaşadı 2 bin puanlık psikoljik sınıra geriledi. ABD’de bazı ekonomik verilerin olumsuz gelmesi de satışları körükledi. ABD’de tüketici fiyatları temmuzda yüzde 0.5 ile beklentilerin üzerinde arttı.





Merk-Ozy güven vermedi



ABD’nin not indirim şokunun ardından, kayıplarını telafi etmeye çalışarak yukarı yönlü seyreden borsaları, dün etkileyen nedenler şöyle sıralanıyor:



Avrupa kanadından borç krizinin çözülmesi için beklenen hamlelerin tam olarak atılmaması.

Kısaca Merkozy olarak anılan Almanya Başkanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy arasındaki zirveden somut sonuç çıkmaması.

Morgan Stanley’in küresel büyüme beklentilerini düşürmesi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) Avrupa’daki borç krizinin Amerika’ya yayılabileceğine ilişkin endişeler.







WSJ: FED Avrupa bankalarını incelemeye aldı



Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Avrupa’daki borç krizinin Amerikan bankacılık sistemine yayılması endişeleri nedeniyle Avrupa bankalarının bu ülkedeki birimlerini yakından incelediğini bildirdi. Haberde, çoğu Avrupa bankasının ABD birimlerinin faaliyetlerini izleyen New York Fed’in, bankaların ABD’de faaliyet göstermek için güvenilir fon erişimlerine sahip olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi istediğini belirtti.

