Dünya saldırıları kınadı



Cuma günü önce Fransa, ardından Tunus ve Kuveyt'te kısa aralıklarla meydana gelen terör saldırılarında en az 65 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Tunus’un Akdeniz kıyısındaki Susa kentinde turistlere yönelik düzenlenen saldırıda en az 39 kişi yaşamını yitirdi. Fransa’daki kimya fabrikasındaki saldırının sorunlusu olarak tutuklanan zanlının, çalıştığı fabrikada patlamaya yol açıp patronunu kafasını keserek öldürdüğü belirtiliyor. Kuveyt’te ise bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında 27 kişi öldü, 227 kişi yaralandı.

Sadırılar arasında bir bağlantı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Ancak saldırıların ardında radikal İslamcıların izine rastlanıyor. IŞİD, Kuveyt ve Tunus’taki saldırıları üstlenirken Fransa'daki saldırıdan sorumlu tutulan zanlının Selefi olduğu öne sürüldü. Gelecek hafta salı günü IŞİD'in 'Hilafet' ilan etmesinin birinci yılı dolacak. Örgüt, Ramazan ayında da “düşmanlarına” yönelik saldırıların devam edeceğini duyurmuştu.

Hollande'dan birlik çağrısı

Paris’te Charlie Hebdo saldırısından yaklaşık 6 ay sonra yeni bir radikal İslamcı saldırı ile sarsılan Fransa’nın Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırının ardından Brüksel’de yapılan AB Zirvesi’ne katılmadı ve güvenlik kabinesini topladı.

Hollande, toplantının ardından ulusal birlik çağrısında bulundu ve ülkenin faydasız tartışmalarla yolundan saptırılmaması yönünde uyardı. Hollande, böyle bir anda birlik, beraberlik ve ulusun becerilerinin, terörle etkin bir mücadeleye imkan sunan bir yüzü göstereceğini kaydetti.

ABD ve Almanya'dan kınama

Saldırılara uluslararası tepkiler büyük oldu. ABD; Almanya ve daha birçok ülke saldırıları şiddetle kınadı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest tarafından yapılan açıklamada, “Başkan'ın daha önce de Fransız, Kuveyt ve Tunuslu mevkidaşları ile konuştuğu gibi, terör belasına karşı ortak mücadelemizde tamamen kararlıyız” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası terörizme karşı kararlı bir mücadele çağrısında bulundu. Merkel "Bu haberler, terör ve radikal İslamcı terörle mücadele konusunda nasıl büyük bir kışkırtma ile karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösterdi" dedi. Almanya Başbakanı Hollande’e gönderdiği başsağlığı mesajında "Almanya, değerlerimizi ve toplum içinde ulusların barış içinde beraber yaşamasını, zorba ve alçakça bir biçimde kışkırtan teröre karşı mücadelede de Fransa’nın yanındadır" ifadelerine yer verdi.

Merkel, Tunus’taki saldırıyı da kınayarak Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi’ye gönderdiği başsağlığı mesajında, "Genç Tunus demokrasisi yine kaos ve nefret tohumları ekmek isteyen birilerinin hedefi oldu" ifadelerine yer verdi. Merkel, "Bu saldırı, ülkenizdeki terörle mücadelede tüm gücümüzle size destek olma kararlığımızı kuvvetlendirmiştir" dedi.

Kuveyt'te ulusal yas

Kuvety’te de cumartesi günü ulusal yas günü ilan edildi. Ülkenin iki büyük Sünni siyasi partisi gibi, İran, Irak ve Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi ve daha birçok ülke Kuveyt’teki kanlı saldırıyı kınadı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, gönderdiği başsağlığı mesajında saldırıya ilişkin "barbarca yapılan terör saldırısı" ve "uygar dünyanın kabul edemeyeceği korkak bir iş" ifadelerine yer verdi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da tüm bu korkunç saldırıların sorumlularından hesap sorulması talep etti.