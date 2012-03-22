Dünya şairi Nazım affı için Meclis’e başvurmuş

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Dünya şairi Nazım Hikmet 1939 yılında TBMM Dilekçe Komisyonu’na af başvurusu yapmış. ‘Ran’ soyadını kullanarak yapılan başvuru komisyonun “Arzuhal Defterine 02.04 1939 yılında 72 sıra numarasıyla kaydediliyor. Nazım’ın affına yönelik talebi, komisyonun 9. Mayıs 1939 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanıyor. Olumlu bir karar çıkmıyor. Kararda, “ Affı mucib bir sebebe desteres olunamadığından dileklerinin reddine karar verildi” deniyor.

1938 yılında 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan, Ankara, Çankırı ve Bursa Cezaevlerinde 12 yıldan fazla kalan Nazım’ın Meclis’e gönderdiği dilekçe İstanbul’dan. Nazım’ın af talebini öngören dilekçesi 9. Mayıs 1939 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanıyor. Kararda şöyle deniliyor:

Bakiye cezalarının affedilmesini isteyen müstedilerin dilekçeleri hakkında tahkikat yapıldıktan sonra encümene davet edilen Adliye Vekaleti Ceza işleri umum müdürü Haydar Nak Yückök’ün huzuru ile de icra kılınan tadkikat sonunda; Affi mucib bir sebebe desteres olunmadığından dileklerini n reddine karar verildi”

Nazım Hikmet’in yargılandığı davalar şöyle: , 1925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası, 1927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası, 1928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası,1928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası,1931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası,1933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası,1933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası,1933-1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası,1936-1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası,1938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası, 1938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası