Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hac' uyarısı: Kolera salgını yaşanabilir

Dünya Sağlık Örgütü, hac sırasında kolera salgını yaşanabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Yemen'de 332 bin kişiyi etkileyen kolera salgınının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) kritik bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, kolera salgınının haca sıçrayabileceği duyuruldu. DSÖ yetkilileri, Suudi Arabistan'ı gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Her yıl 2-4 milyon kişinin hacca gittiği, bu sayının da 1.5 ila 2 milyon kadarını Suudi Arabistan dışından gelenlerin oluşturduğ biliniyor.

Açıklamaya göre koleranın yanısıra, Zika virüsü, sarıhumma, Dang virüsü ve benzeri hastalıkların da yayılması ihtimal dahilinde.

Koleranın kimi Afrika ülkelerinde de salgın halinde olduğu bildirilirken, hacca giden kişilerin bu hastalıkları ülkelerine de taşıyabilecekleri aktarıldı.