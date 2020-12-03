Dünya Sağlık Örgütü, seyahatler için "aşı sertifikası"nı inceleyecek

Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede "bağışıklık pasaportlarına" yönelmesini önermediğini açıkladı. Öte yandan uluslararası seyahatlerde "aşı sertifikası" sisteminin araştırılacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir medikal uzman, Kopenhag'dan bir sanal toplantıda ülkelerin seyahatler için almayı düşündüğü Koronavirüs önlemleri hakkında konuştu. Uzman, Koronavirüs atlatan kişilerin "bağışıklık pasaportuna" sahip olması gibi bir sistemi önermediklerini söyledi.

Öte yandan, aşı gelişmelerinin hız kazanmasıyla Dünya Sağlık Örgütü de seyahatler için "aşı sertifikası" sistemini araştıracağını belirtti.

Britanya, dün Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu. Britanya'da aşılamalar haftaya başlayacak.