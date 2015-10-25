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Dünya Sağlık Örgütü: Salam, sosis, sucuk sigara kadar tehlikeli!

Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş et ürünleri için kanser uyarısı yapmaya hazırlanıyor

25 Ekim 2015 16:42

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş et tüketimiyle ilgili sağlık riski uyarısı yapacak. Buna göre; salam, sosis, sucuk, jambon, pastırma gibi işlenmiş etlerin, sigara ve asbest gibi kansere yol açma ihtimali var.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı bu konuda pazartesi günü bir rapor yayınlayacak. Kırmızı et de kanserojenler arasında listenecek; ancak bu işlenmiş etten daha az tehlikeli sayıldığı anlamına gelecek. Açıklamanın et ve hazır gıda sektöründe şok dalgası yapabileceği belirtiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti sitesinde de kırmızı ve işlenmiş et tüketmekle bağırsak kanseri arasında muhtemelen bağlantı olduğuna dair uyarı yer aldı. Uyarıda, “Bu tür etleri çok fazla tüketen insanların daha az tüketenlere göre bağırsak kanserine yakalanma riski daha yüksek" ifadesi yer aldı. 

Dünya Kanser Araştırmaları Fonu da (WCRF) kırmızı et tüketiminin kişi başına haftada 500 gramı aşmaması gerektiğini tavsiye etti. Kırmızı etin rengini veren ve tıp literatürüne 'hem' adı verilen bileşiğin bağırsağın astarına zarar vererek kansere yol açtığı sanılıyor.

 

 

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