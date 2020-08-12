Dünya Sağlık Örgütü: Patlamanın ardından Beyrut'taki hastanelerin yarısından çoğu işlemez durumda

Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan ve en az 200 kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından açıklama yaptı. DSÖ, patlamanın ardından Beyrut'taki hastanelerinin yarısından çoğunun işlemez durumda olduğunu söyledi.

AFP'nin aktardığına göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken yaşanan patlama Beyrut'ta sağlık sistemi üzerinde ağır bir yük daha oluşturdu. Patlamada en az 200 kişi hayatını kaybederken binlerce insan da yaralandı.

DSÖ, Beyrut'taki hastanelerin yarısından çoğunun işlemez duruma geldiğini açıkladı.