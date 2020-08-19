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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden Irak'ta büyük bir sağlık krizi yaşanabileceği uyarısı

19 Ağustos 2020 21:34

Dünya Sağlık Örgütü'nün Irak'ın başkenti Bağdat'taki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Koronavirüs vakalarında endişe verici derecede artış olduğu belirtilerek, yakında büyük sağlık krizi yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Sputnik'in haberine göre ülkede Koronavirüs salgınının yayılmasının, yıllarca süren çatışmalarla zayıflayan sağlık sistemine yeni sorunlar eklediği kaydedilen açıklamada, yetkililer tarafından getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi ve önleyici tedbirlere uyulmamasının da aralarında bulunduğu birçok faktöre bağlı olarak Irak'taki Covid-19 salgınıyla ilgili durumun geçen aylarda kötüleştiğine işaret edildi.

Irak'ın pek çok bölgesinin virüse bulaştığı ve virüsün toplum düzeyinde yayılması sorunu yaşandığı belirtilen açıklamada, bunun endişe verici ve tehlikeli bir durum olduğunun, acil ve ciddi önlemler gerektirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, virüsün yayılma hızını düşürmek, günlük vaka sayısını azaltmak ve virüsün toplumda yayılmasını sona erdirmek için ne pahasına olursa olsun Koronavirüs'le mücadele prosedürlerini değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.

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