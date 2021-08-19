Dünya Sağlık Örgütü'nden Afganistan uyarısı: Covid-19 vakalarında artış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu. DSÖ, üye ülkelere Afganistan genelinde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için yardım çağrısı yaptı.

DSÖ'nun bölge direktörü Dr. Ahmed El Mandhari, "Bölgedeki DSÖ ekipleri Covid-19 benzeri semptomlar gösteren insanların sayısında artış gözlemlendiğini aktardı" diye konuştu.

Örgütün verilerine göre, bugüne kadar ülkede 152 bin 365 Koronavirüs vakası görülürken, 7 bin 43 kişi de bu sebeple hayatını kaybetti.

Öte yandan ülkedeki Koronavirüs test kapasitesi de son derece kısıtlı. Bu sebeple vaka sayılarındaki veriler de kaba taslak.

Geçen yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışmada, yaklaşık 10 milyon Afgan'ın - veya nüfusun yüzde 31,5'inin- virüse yakalanmış olabileceği tahmin edildi.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasareviç de binlerce kişinin Taliban'dan kaçmaya çalıştığı Kabil Havalimanı'ndaki kaosun önemli tıbbi malzemelerin teslimatını yavaşlattığı konusunda uyardı.

Havalimanındaki mülteciler, tahliye uçuşları öncesinde Koronavirüs testine tabi tutuluyor.