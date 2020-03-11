Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ü 'küresel salgın' ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklama ile yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) artık 'pandemi' (küresel salgın) olduğunu duyurdu.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs'ün yayılma hızı ve etkilerinin "alarm verici düzeyde" olduğunu belirterek "Bu nedenle Kovid-19'un pandemi olarak sınıflandırılabileceği değerlendirmesini yaptık" dedi.

DSÖ Başkanı, ülkelerin virüse karşı yeterli adım atmamalarının da alarm verici olduğunu söyleyerek "Her ülke tespit, test, tedavi, izolasyon ve halkını harekete geçirmek yoluyla hâlâ bu pandeminin gidişatını değiştirebilir" diye konuştu.

Şu an 114 ülkede 118 bini aşkın Koronavirüs vakası bulunduğunu ve 4 bin 291 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini bildiren DSÖ Başkanı sayıların daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

"Başka ülkeler yakında İtalya ve İran'ın durumuna düşecek"

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan ise "Mevcut durumda İtalya ve İran virüse karşı mücadelede ön cephe ülkeleri. Virüsten çekiyorlar ama size garanti edebilirim ki yakında başka ülkeler bu duruma düşecek" diye konuştu.

İran'daki durumun "çok ciddi" olduğuna dikkat çeken Ryan, hastaların gözlemi ve bakımının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Ryan, son 24 saatte İran'a 40 bin test kiti gönderildiğini ancak tedarikin son derece kısıtlı olduğunu ve başka kaynaklar bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Pandemi ne demek?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi WHO tarafından yapılıyor.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

-Yeni bir virüs olması

-İnsanlara kolayca geçebilmesi

-İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması