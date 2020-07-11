Dünya Sağlık Örgütü: Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehlike Koronavirüs değil

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs pandemisi günlerinde bir liderin öne çıkmamasından ve toplumlar arası iş birliğinin yeterli seviyede sağlanamamasından yakındı.

Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, "Dostlarım, şunu unutmayın; bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit virüs değildir. Asıl tehdit, ulusal ve küresel seviyelerde lidersizlik ve ayrışmalardır" diye konuştu.

Sesi titreyen Ghebreyesus, "Bu trajedi bir çok arkadaşımızı kaybetmemize sebep oluyor. Çok fazla insan öldü. Bu pandemiyi bölünmüş bir dünya olarak yenemeyiz" dedi.

"Toplumlardaki çatlakların virüsün avantajına olduğunu" ifade eden DSÖ Genel Sekreteri, Koronavirüs'ü ortak düşman olarak nitelendirdi

Dünya genelinde şu ana kadar 12 milyon 630 bin 872 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 550 binden fazla insan hayatını kaybetti.