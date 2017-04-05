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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü, İdlib'teki 'kimyasal saldırı' için sinir gazına işaret etti

Saldırı, 70'i aşkın kişinin ölmesine yol açmıştı

05 Nisan 2017 18:04

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında sinir gazı kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu açıkladı. Ayrıca bir grup doktor otopsi işlemlerine katılmak amacıyla Türkiye'ye gelecek.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib kentinde aralarında çocukların da bulunduğu 70'i aşkın kişinin ölmesine yol açan ve yüzlerce kişiyi etkileyen saldırıda yüksek düzeyde zehirli kimyasal kullanıldığına yönelik raporlar nedeniyle alarm durumundayız" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre DSÖ, bu son saldırının, 2013 yılında Suriye'nin Guta şehrindeki saldırıdan sonra en dehşet verici kimyasal saldırı olduğunu belirtti. 

Açıklamada, İdlib'de bu sabah da yüksek düzeyde kimyasal silah kullanıldığının rapor edildiği ve bölgedeki hastanelerin kapasitesinin sınırlı olduğu kaydedildi. Örgüt, hastanelerin saldırılar nedeniyle faaliyetlerine devam edemediğini ve hastaların Türkiye'ye gönderildiğini de açıkladı.

İdlib'deki kimyasal silah saldırısı sonrasında yaşanan ölümleri akut solunum yetersizliğine bağlayan açıklamada, "Bazı vakaların, sinir gazı içeren organik fosfora maruz kaldığını gösteren bulgular var." ifadesi kullanıldı.

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