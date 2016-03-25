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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Angola'da son üç ayda 178 kişi sarı hummadan öldü

Sarı hummadan korunmak amacıyla 5 milyon 700 bin kişiye aşı yapıldı

25 Mart 2016 15:25

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafında yayımlanan raporda, Aralık 2015'ten beri Afrika ülkesi Angola'da 450'den fazla kişiye sarı humma teşhisi konulduğu, 178 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.


NTV'nin haberine göre, ülkenin 18 eyaletinden 6’sında sarı humma vakalarının görüldüğü belirtilen raporda, hastalıktan korunmak amacıyla 5 milyon 700 bin kişiye aşı yapıldığı kaydedildi.

Sarı humma hastalığına neden olan virüs genellikle sivri sinek ısırmaları yolu ile insanlara geçiyor. Kontrol altına alınamaması durumunda salgınlara neden olan sarı humma hastalığı ağrı, bulantı ve kusma belirtileri ile başlayıp vücutta kanamalarla seyrediyor

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