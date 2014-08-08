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Dünya
Deutsche Welle

Dünya Sağlık Örgütü alarm verdi

Batı Afrika ülkelerini etkisi altına alan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü geçti. Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika’da uluslararası acil durum alarmı verdi.

08 Ağustos 2014 17:04


İsviçre'nin Cenevre kentindeki iki günlük kriz toplantısının ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, Ebola virüsünün dünya genelinde yayılmasını engellemek için koordine edilmiş uluslararası kampanyanın şart olduğunu dile getirdiler.

Ebola'nın son kırk yılda meydana gelen en tehlikeli salgın olduğuna dikkat çeken WHO Genel Direktörü Margaret Chan, uluslararası topluma Ebola salgını ile mücadele eden ülkelere acil olarak yardım yapılması çağrısında bulundu. Chan, virüsün daha geniş bir alan yayılmasının ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı. Acil durum ilanı ile birlikte örgüt, salgınla mücadelede dünya genelinde tedbir alınması için talimat verebiliyor.

Suudi Arabistan'da ikinci Ebola vakası mı?

Bu senenin başında Gine Cumhuriyeti'nde başlayan salgın, Sierra Leone ve Liberya'ya sıçramıştı. Nijerya'da da Ebola vakalarına rastlanması endişeleri daha da artırdı. Ayrıca Suudi Arabistan'da da ikinci bir Ebola vakasının teşhis edildiği öne sürülüyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, çarşamba günü hayatını kaybeden ilk hasta ile iletişim kurmuş olan biri daha yaşamını yitirdi. Bakanlık sözcüsü, ölüm nedeninin Ebola virüsü olduğu yönündeki iddiaları reddederken, daha fazla bilgi elde edilir edilemez kamuoyunun aydınlatılacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, hastalıktan şimdiye kadar 932 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık bin 700 kişiye ise Ebola virüsünün bulaştığı tahmin ediliyor. Vücut sıvıları ile bulaşan virüsün yol açtığı hastalığa karşı ne ilaç tedavisi ne de aşı bulunuyor. Hastalık kusma, ishal, şiddetli kas ağrıları ve iç kanama gibi belirtiler veriyor. Şimdiye kadar Ebola virüsüne yakalananların yüzde 55'i kurtarılamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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