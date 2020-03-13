Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Koronavirüs'ün yeni merkez üssü Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileri ile kendisinin yer aldığı 'sanal basın toplantısı'nda yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Avrupa'da günlük bildirilen Koronavirüs vaka ve ölüm sayısının Çin'i geçtiğine dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi" dedi.

"5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır" Ghebreyesus, dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirterek, "5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, Kovid-19'un en yaygın olarak görüldüğü ülkelere bakarak, "Bizde böyle olmayacak" diyen ülkelerin "ölümcül bir hata yaptığını" ve Kovid-19 pandemisinin her ülkede patlak verebileceğini söyledi.