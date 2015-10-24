Dünya saatleri geri alıyor, Türkiye'deki cihazlar ne olacak?

Dünya genelinde birçok ülke 25 Ekim tarihinde saatlerini 1 saat geri alıyor. Ancak Türkiye bu seneye özel olmak üzere bu tarihi 8 Kasım'a erteledi. Ancak kullandığımız cihazları bunun farkında değil? Windows 10, değişiklik için özel bir güncelleme yayınlasa da, diğer sürümleri kullananlar güncellemeyi manuel olarak indirmek zorunda.

Cep telefonlarında da saat güncellemesi için bazı işlemlerin yapılması gerekiyor.

Hürriyet gazetesinden Selim Öztürk, pazar sabahı değişikliğin mağduru olarak uyanmamak için yapılması gerekenleri yazdı.

Selim Öztürk'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (24 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Çok değil bundan bir yıl kadar önce, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin yapıldığı gün dünya saatleri bir saat ileri almış; ancak Türkiye seçimler nedeniyle karışıklık yaşanmaması adına bu uygulamayı bir gün sonrasında yaptı. Fakat cihazlar Türkiye'nin durumunu algılamadığından dünyaya uyarak saatleri ileri aldı. Birçok vatandaş seçim gününde sandığa bir saat erken gitmek zorunda kaldı.

1 Kasım'da yapılacak seçimlerde gün ışığından faydalanmak için Türkiye, kış saati uygulamasına iki hafta kadar sonra geçiş yapacak. Tarih olarak da 8 Kasım günü belirlenmiş durumda. Bu tarihte sabah 04:00'dan itibaren Türkiye dünyaya uyacak ve saatler geri alınacak.

Cihazlar bu duruma hazır değil. Ancak Microsoft, bugünden bu özel duruma çözüm bulmak adına ufak bir güncelleme yayınlamış durumda. Güncellemeyi indirdiğinizde 25 Ekim'de Windows PC'ler saatleri otomatik olarak geri almayacak ve 8 Kasım'da bunu yapacak.

Güncelleme Windows 10 haricinde diğer işletim sistemlerinde otomatik olarak indirilmediğinden buraya tıklayarak sizin manuel şekilde güncellemeyi kurmanız gerekiyor.



Ancak güncelleme dışında siz de bilgisayarınızın saatleri otomatik olarak geri almasını engelleyebilirsiniz. Bunun için Tarih ve Saat ayarlarına girip 'Gün ışığından yararlanma saati için otomatik olarak ayarla' özelliğini devredışı bırakın. Ancak bu ayarı 24 Ekim akşamı yapmayı unutmayın; öncesinde yaparsanız saatin kendini bir saat geri aldığını fark edeceksiniz. Günlük akışınızı bozmaması açısından bu işlemi 24 Ekim akşamı yapmanızda fayda var.



8 Kasım günü geldiğinde tekrar bu ayarı etkin hale getirebilirsiniz.

Telefonlar

Kış saati uygulamasına geç geçmemiz dolayısıyla telefonlar kendini 25 Ekim sabahı geri almış olacak. Bunun önüne geçmek için ise Android ve iPhone'larda saat ayarı yapmanız gerekiyor.

iPhone için;

Önce Ayarlar>Genel>Tarih ve Saat> bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakın.



Android için;

Ayarlar>Tarih ve Saat bölümüne girin. Yeni ekranda yer alan "Otomatik tarih ve saat" ile "Otomatik saat dilimi" ayarlarını pasif konuma getirin. Hepsi bu.





Dünyayla beraber tüm ülkeler kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye ile beraber Fiji ve Kuzey Kore bu programa uymayacak.

Yaz saati uygulaması neden var?

16 Şubat 2014 tarih ve 28915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında uygulamanın amacı, 'gün ışığından daha fazla yararlanmak' olarak belirtiliyor.

Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB'deki saat düzenlemesine paralel yapılıyor. İlkbaharda başlayıp sonbaharın ortasında biten 7 aylık uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasında elektrik tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarı orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık üretimine karşılık geliyor.



İlk o başlattı

Benjamin Franklin’i hepimiz Amerikan dolarındaki görseliyle tanıyoruz. Oysa o "Erken yatıp erken kalkmak, kişiyi sağlıklı, zengin ve akıllı yapar" özdeyişinin sahibiydi. Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için imzasız bir mektup yayımladı.





1784 yılındaki bu vergi, panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi öneriler içermekteydi. Sonradan da saatlerin kışın geri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanılacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.