Dünya, Rusya'daki intihar saldırısını kınadı

T24 - Rusya'daki intihar saldırısını bütün ülkelerin liderleri sert bir dille kınayarak, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Domedodovo Uluslararası Havalimanında dün akşam meydana gelen ve son belirlemelere göre 35 kişinin ölmesine ve 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan intihar saldırısı, uluslararası camiada büyük infiale yol açtı.



Rus halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Domodedova Havaalanındaki patlamayı soruşturmakla görevli komisyona adı açıklanmayan yakın bir kaynak, Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, saldırının bir intihar eylemcisi tarafından yapıldığını belirtti. Kaynak, "Bu kadar yaralı olması patlayıcı maddenin içine metal parçaları yerleştirildiğini gösteriyor, patlama, metal detektörlerin olmadığı yeşil hat çıkışındaki kontrol noktasının dışında meydana geldi" dedi.





Türkiye:



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Moskova Domodedova Havaalanındaki terörist saldırıyı şiddetle kınadığını, teröre karşı uluslararası işbirliğinin şart olduğunu bildirdi.



Başbakan Recep Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda derin üzüntülerini ifade ederek, Rus halkına, Türk milleti ve şahsı adına, taziyelerini sunup, yaralananlara acil şifalar diledi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Domedodovo Uluslararası Havalimanında meydana gelen ve büyük can kaybı ile çok kişinin yaralanmasına neden olan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.





ABD:



ABD Başkanı Barack Obama'nın sözcüsü Robert Gibbs, Başkan Obama'nın bu "çileden çıkaran saldırıyı kesin bir dille kınadığını" belirtti.





BM:



Moskova'daki terör eylemini "korkunç" olarak niteleyen BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon "Masum insanların hedef alındığı bu tür eylemlerin hiçbir izahı olamayacağını" söyledi.





Avrupa Birliği:



AB dönem Başkanı Herman Van Rompuy, terörist saldırının arkasındakilerin kimliklerinin tespit edilip mutlaka cezalandırılmaları gerektiğinin altını çizerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, eylemi "kaleşçe bir hareket" olarak nitelendirdi.



Avrupa Parlementosu Başkanı Jerzy Buzek ise "terör ve şiddeti hiçbir mazeretin açıklayamayacağını" belirtti.





NATO :



Saldırı karşısında "şok" olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Domedodovo'daki saldırının teröre karşı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.





Kınamalar:



Almanya Başbakanı Angela Merkel de yaptığı açıklamada "Bu barbarca hereketi hiçbirşey açıklayamaz" dedi.



Saldırıyı, Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy "kalleşçe, barbarca ve iğrenç", İngiliz Başbakanı David Cameron "dehşet verici", İtalyan Dışişleri Bakanı Franco Frattini ise "barbarca ve izah edilemez" olarak niteledi.



İspanyol Dışişleri Bakanlığı saldırıyı sert bir dille kınarken, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski, Polonya ulusunun Rus ulusuyla dayanışma içinde olduğunu ve onlarla birlikte yas tutuğunu" ifade etti.



AGİT'in Başkanı Audronius Azubalis, böyle bir saldırının "hiçbir biçimde mazur gösterilemeyeceğini" belirtti.



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu terörün uluslararası boyutuna dikkat çekerek, teröre karşı tepkinin de uluslararası düzeyde olması gerektiğinin altını çizdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "Moskova havalimanında düzenlenen saldırıyı kınadığını" belirtti.



''Derin üzüntülerini" ifade eden Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, terörü "barbarca hareket" olarak niteledi.



Şili Dışişleri Bakanlığı ise terörün bütün şekillerini özellikle sivileri hedef alan terörü kınadığını belirtti.



Brezilya Dışişleri Bakanlığı, bütün terör saldırılarını kınadığını açıkladı.



Avustralya Başbakanı Julia Gillard saldırıyı "kör ve ürkütücü" olarak niteledi.



Ürdün Kralı 2'inci Abdullah, Rus Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'e başsağlığı diledi.





