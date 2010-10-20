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Spor

DÜNYA REKORTMENİ YÜZÜCÜYE 2 AY MEN PARİS (A.A)

20 Ekim 2010 15:15

-DÜNYA REKORTMENİ YÜZÜCÜYE 2 AY MEN PARİS (A.A) - 20.10.2010 - Dünya rekortmeni Fransız yüzücü Frederick Bousquet, doping gerekçesiyle havuzlardan 2 ay men edildi. L'Equipe'in haberine göre, 50 metre serbestte dünya rekorunu elinde bulunduran Bousquet'nin Haziran'da verdiği numunede yasaklı doping maddesi ''heptaminol''e rastlandı. 29 yaşındaki yüzücü, 2 ay men cezası aldı. Yasaklı maddenin, vücuduna reçetesiz aldığı bir merhemden geçtiğini söyleyen Fransız yüzücü, ''Suçumu hafifletici bir durum yok. Cezayı hak ediyorum, hepsi bu kadar'' yorumunu yaptı. Bousquet'nin cezası, 20 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

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