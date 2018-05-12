Dünya Ralli Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı: \"Eksiklerimizi biliyoruz\"

Muharrem Kasapoğlu: \"Türkiye büyük organizasyonlara imza attı\"

Mehmet Baykan: \"Türkiye\'ye hayırlı olsun\"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \"Bu organizasyon, ülkemizin güvenli ve önemli bir ülke olduğunu da gösteriyor\"

\"Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye\'nin de dahil edildiği Dünya Ralli Şampiyonası\'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris\'te yapılacak olan şampiyonanın basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve WRC Başkanı Oliver Ciesla katıldı.

Otomobil sporlarının önemine vurgu yapan TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, \"Dünya Ralli Şampiyonası\'nın Türkiye\'ye dönmesi bizim için büyük mutluluk. Otomobil sporları dünyada çok önemli yer ediniyor. Yarışacak 3 markanın Türkiye\'de fabrikaları var. Bu bizim için çok önemli. Türkiye\'de seyirci anlamında tarihi bir katılım olacak. Eksiklerimizi biliyoruz, onları tamamlayacağız\" dedi.

MUHARREM KASAPOĞLU: \"TÜRKİYE BÜYÜK ORGANİZASYONLARA İMZA ATTI\"

Türkiye\'nin iyi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu ise, \"Ülkemiz sportif organizasyonlar hem de uluslararası etkinlikler anlamında büyük işlere, organizasyonlara imza attı. Teşkilat olarak böylesine büyük bir organizasyona destek vermekten çok mutluyuz. Ülkemiz adına hayırlı olsun diyor, kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum\" diye konuştu.

MEHMET BAYKAN: \"TÜRKİYE\'YE HAYIRLI OLSUN\"

Organizasyonun Türkiye\'ye hayırlı olmasını dileyen Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da, \"TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı\'nın büyük katkıları oldu. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

OSMAN AŞKIN BAK: \"BU ORGANİZASYON, ÜLKEMİZİN GÜVENLİ VE ÖNEMLİ BİR ÜLKE OLDUĞUNU DA GÖSTERİYOR\"

Böyle organizasyonları yapmanın Türkiye için kolay olduğunu ifade eden Osman Aşkın Bak da, \"Çocukken izlemeye doyamadığım etkinliklerden birisi. Bozhane Rallisi vardı eskiden ve gidip izlerdik. Tozu toprağı, ortaya çıkan coşkuyu yaşayan birisiyim. Dağıtılan şapkaları aylarca kafamızda taşırdık. O arabalara yakından bakabilmek için yaklaştığım günleri hatırlıyorum. Çocuklar oyuncak istediği zaman erkek çocuklar hemen arabaya koşar. Adrenalin bir tutkudur. Böylesine büyük organizasyonları yapmak, Türkiye için artık çok kolay. Biz ciddi organizasyon kapasitesine sahibiz. Son 15 yılda büyük organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu noktada Serkan Yazıcı\'ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yapılan deneme yarışında güzel bir organizasyon yaptılar. Şimdi ise 13-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye\'de gerçekleştireceğiz. Parkur harika, çok güzel bir yerde olacak yarış\" şeklinde konuştu.

\"BİZE GÜVENEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ\"

Çocuk yaşlarda ralli yarışlarını takip ettiğini ifade eden Osman Aşkın Bak, \"Otomotiv sektöründeki lider konumuyla Türkiye\'nin çok daha önemli adımlar atacağını söyleyebilirim. Avrupa\'nın 5., dünyanın 14. otomobil üreticisi Türkiye. Turizm potansiyeli olarak da önemli bir pazar. 6-8 yaşındayken, arabadan inen bir yarışmacı görüyorduk ve onlara yaklaşmak çok güzel bir duyguydu. Yapılan kazaların nasıl gerçekleştiğini sorgulardık o zamanlar. Bu organizasyonu hem 2018 hem de 2019\'da gerçekleştireceğiz, 1 yıl da opsiyonumuz var. Biz herkesi bu organizasyona desteğe davet ediyoruz. Bu organizasyon, ülkemizin güvenli ve önemli bir ülke olduğunu da gösteriyor. Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Marmaris\'te çok güzel bir yarış olacak. Orman ve denizin iç içe olduğu bir parkur. 50 bine yakın seyircinin olacağı bir yarış. Bu organizasyon ülkemize yakışır. Turizm açısından da altyapımız hazır. Tüm dünyayı davet ediyoruz. Bozhane\'deki ralli günlerini yaşayan genç çocuk olarak ben de orada olacağım\" dedi.

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