Dünya piyasalarındaki düşüş altın fiyatlarını etkiler mi?

2014 yılının bitimine son 2 ay kala altın fiyatlarında bir nebze olsun artış gözleniyor. 30 Eylül 2014 tarihli güncel altın fiyatlarına göre, gram altın 88,99 seviyesine yükseldi. Küresel politik kararlar ve mali krizler yüzünde altındaki dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşların birikim aracı olarak gördüğü altın, aylardır aynı bantta inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Sarı madenin yükselip yükselmeyeceği konusunda ise büyük bir belirsizlik var.

Hong Kong krizi, küresel piyasayı etkiliyor

Küresel piyasalar, Pazartesi gününe Hong Kong’taki karışıklık yüzünden düşüşle başladı. Ülkedeki sosyal gerilim, piyasalarda negatif bir seyre dönüştü. Hong Kong dışında, ABD’de mortgage satışlarının açıklanması ve Çin’de açıklanan üretim verilerinin duyurulması da piyasada talebin düşmesine ve küresel piyasada düşüşlere yol açtı.

Dolardaki düşüş, altına mı yarıyor?

ABD, Çin ve Hong Kong’ta yaşanan siyasi ve ekonomik sebepler dünya piyasalarını dalgalandırıyor. Euro/Dolar paritesi de buna bağlı olarak etkileniyor. Paritedeki düşüş, altına yarayacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgiye göre, Asya tarafında Hong Kong'daki gösteriler ve bölgenin önemli finans merkezlerinden biri olması nedeniyle piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin beklentilerin altında kalarak, önceki aya göre yatay seyirle 50,2 olarak açıklanmasının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,3 geriledi. Çin'de Şanghay endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,16 yükselişte.

Yurt içi piyasalar, artan küresel dolar talebi ile geçen hafta başlayan negatif seyrini dün de devam ettirdi. Dolar/TL 2,29 sınırına kadar yükselirken, BIST 100 endeksi ise yatay bir seyirle 74.500 seviyesinin hemen üzerinde dengelenmeye çalıştı. Analistler, dolar/TL'de 2,2880 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde ise 74.000 desteğinin kırılması durumunda 73.000 ve 72.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, bugün gelmesi muhtemel tepki alımlarının gücünün ve yurt içinde açıklanacak dış ticaret açığı verisinin takip edileceğini kaydediyor.

30 Eylül 2014 güncel altın verileri: