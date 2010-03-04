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Ekonomi

Dünya piyasaları bu açıklamaları bekliyor

Dünya piyasaları Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını ve ABD'den gelecek verileri bekliyor.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Dünya piyasaları Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını ve ABD'den gelecek verileri bekliyor. Almanya'nın Yunanistan'a nasıl bir destek vereceği kesinleşmediği için piyasalar ve pariteler diken üstünde.



Bugün öğleden sonra gerçekleşecek ECB toplantısında tartışılacak diğer konular arasında euro bölgesindeki ekonomik büyüme ve enflasyon da olacak.
Goldman Sachs analisti Erik Nielsen, “Takip edilecek en önemli konu, mevcut likidite desteklerinden çıkmak için önceden vaat edilen sözlerin yerine getirilip, getirilmediği olacak” diyor.



Para politikalarını normalleştirmek isteyen ECB, Avrupa kıtası genelinde ticari bankalara verdiği kredileri kesmek istiyor. Ancak ekonominin  cansız ekonomik iyileşmeye zarar vermemek ve piyasalarda dengeleri sarsmamak için dikkatli hareket etmesi gerekiyor. 
 

Nielsen aynı zamanda Yunanistan ve bankaları çevreleyen gerginlik dikkate alındığında, ekonomiye verilen desteğin hızlı bir şekilde çekilmesinin tehlikeli olabileceğine yönelik endişeler yaratabileceğini söylüyor. 
 

Başka ekonomistler ise, Yunanistan ve euro bölgesindeki diğer ülkelerin merkez bankası fonlarından gelen sınırsız desteğe çok fazla bağımlı hale geldiklerinden şu anda bankalar arasındaki gösterge faiz oranlarının yüzde 1 oranında artırılabileceğine inanıyor. 
 

Öte yandan, ECB Avrupa’da bu yılki büyümenin yüzde 0.8 oranında olmasını beklerken, 1.2 enflasyon oranı bekliyor. 
 

Faizler değişmeyecek


Ancak rekor seviyede düşük olan faiz oranlarının 2011 yılına kadar değişmesi beklenmiyor ancak ekonomistler borçlanma şartlarının sıkılaştırılabileceğini belirtiyor. ECB Başkanı Jean-Claude Trichet daha önce böyle bir uyarıda bulunmuştu. 
 

Yapılan bu açıklamalar, ECB’nin hem ABD Merkez  Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası’ndan daha hızlı hareket ettiğini gösteriyor. Hem Fed hem de İngiltere Merkez Bankası küresel ekonominin çökmesinin önüne geçmek adına 2008 yılından başlamak üzere piyasaları destekleme kararı almış ve buna göre faiz oranlarını sıfıra yakın seviyelere indirmişti.


Ancak Avrupa kıtasında ekonominin belirsizliğini koruması ve Yunanistan’ın dün açıkladığı önlemlerin ECB’nin hareket alanını daraltacak gibi görünüyor. 
 

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin bugün 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını içeren tasarıyı görüşerek oylayacak olmasının da piyasaları etkilemesi bekleniyor.

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