Dünya Paraşütlü Kayak Kupası Erciyes'de başladı

KAYSERİ,(DHA)

Erciyes Kayak Merkezinde başlayan ve ilk düzenlenen Dünya Snowkite (Paraşütlü kayak) Kupası başladı. Pazar gününe kadar devam edecek yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

Türkiye\'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, Develi Kapı\'da başlayan 2018 Snowkite Dünya Kupasına ev sahipliği yapıyor. 7 ülkeden 17 sporcunun katıldığı dünya kupası mücadelesinde dün sporcular yarışmanın ilk etabında 8 kilometre kısa mesafeli yarışlar yaptı. Kupa mücadelesinin ikinci gününde ise yüksek irtifa ve kısa mesafeli yarışlarla devam ederken, hava şartları uygun hale gelirse 50 kilometrelik uzun mesafeli etap bugün yapılacak. Rüzgar üstü ve altında yapılan yarışlarda turu en hızlı tamamlayan sporcular sıralamaya girerek 6 yarış ortalaması neticesinde şampiyon belli olacak.

(FOTOĞRAFLI)

