Dünya Para-Tekvando Şampiyonası İngiltere de başlıyor



LONDRA-(DHA) Dünya Para-Tekvando Şampiyonası ve Grand Prix 3. Seri Müsabakaları, İngiltere\'nin başkenti Londra\'da başlıyor.

İngiltere\'nin başkenti Londra, tekvandoda iki heyecana birden sahne olacak. 59 ülkeden 263 sporunun katılacağı Dünya Para-Tekvando Şampiyonası 19 Ekim, 56 ülkeden 213 sporcunun katılacağı Grand Prix 3. Seri Müsabakaları ise 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Para-Tekvandonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'na alınmasının ardından düzenlenecek olan ilk Dünya şampiyonasında Türkiye 15\'i erkek 8\'i bayan olmak üzere 23 sporcuyla temsil edilecek. Yenilenen kadrosuyla şampiyonaya katılacak Türkiye\'de hedef kürsüye çıkmak ve 2020 yolunda puan toplamak olacak. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 40 puan veren ve sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği Grand Prix 3. Seri Müsabakaları\'nda ise Türkiye\'yi 8\'i bayan 3\'ü erkek olmak üzere 11 sporcu temsil edecek.

19 Ekim (Perşembe) düzenlenecek Dünya Para-Tekvando Şampiyonası\'nda ve 20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Grand Prix 3. Seri Müsabakaları\'nda ülkemizi temsil edecek sporcular şu şekilde:

\"Dünya Para-Tekvando Şampiyonası

Erkekler: Mehmet Sami Saraç (K42 -61 kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 -75 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (K42 +75 kilo), Muhammed Asbala (K43 -61 kilo), Eray Fehmi Arıcan (K43 -61 kilo), Osman Yalt (K43 -75 kilo), Ali Can Özcan (K44 -61 kilo), Oktay Atalay (K44 -61 kilo), Mahmut Bozteke (K44 -61 kilo), Fatih Çelik (K44 -75 kilo), Halil Altuğ Cantürk (K44 -75 kilo), Özcan Çetinkaya (K44 -75 kilo), Bayram Kayan (K 44 +75 kio), Yasin Tokdoğan (K44 +75 kilo), Recep Özdemir (K44 +75 kilo)

Bayanlar: Nurgül Bilek (K42 -49 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo), Şeyma Nur Emeksiz (K43 +58 kilo), Şerife Tuncay (K44 -49 kilo), Meryem Betül Çavdar (K44 - 49 kilo), Gözde Öbke (K44 -49 kilo) Gamze Gürdal (K44 -58 kilo), Nurcihan Ekinci (K44 +58 kilo)

Grand Prix 3. Seri Müsabakaları

Erkekler: Berkay Akyol (68 kilo), Serdar Yüksel (+80 kilo), Ali Sarı (+80 kilo)

Bayanlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), İpek Çidem (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Zeliha Ağrıs 57 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), İrem Yaman (67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Bulut (+67 kilo)\"

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