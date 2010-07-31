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DÜNYA OFFSHORE ŞAMPİYONASI GAZİANTEP (A.A)

31 Temmuz 2010 18:05

-DÜNYA OFFSHORE ŞAMPİYONASI GAZİANTEP (A.A) - 31.07.2010 - Gaziantep'te gerçekleştirilen Dünya Offshore Şampiyonası'nın 9. ve 10. ayak yarışlarının sıralama turları yapıldı. Yavuzeli ilçesindeki Birecik Baraj'ında Dünya Motonotik Federasyonu (UIM) ve İstanbul Offshore Kulübü (IOC) tarafından gerçekleştirilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı sürat teknesi (offshore) yarışlarında pilotlar, sıralama mücadelesi verdiler. Sabah gerçekleştirilen sıralama turlarına 10 tekne katıldı. Galatasaray İşadamları Derneği (GSYİAD) takımının teknesi takla atarken, SIF-JCB takımının teknesi de teknik arıza yaşadı. İki takım da öğleden sonra gerçekleştirilecek yarışmalarda yer alamayacak.

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