Dünya Obama'yı istiyor



BBC'nin 22 ülkede yaptırdığı anket, bu ülkelerin halklarının, ülkesinde yapılan anketlerde rakibi Cumhuriyetçi Parti başkan adayı John McCain'in 1 ila 4 puan gerisinde kalan Obama'yı ABD başkanı olarak görmeyi tercih ettiklerini gösterdi.



Söz konusu 22 ülkeden 17'sinin de, Obama'nın başkanlık yarışını kazanması halinde ABD'nin dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinin iyileşmesini beklediği görüldü.



Dışarıda Obama açık ara önde



GlobeScan şirketinin, 23 bin 531 kişiyle görüşerek yaptığı ankette, Obama'ya desteğin ortalama olarak yüzde 49 olduğu görülürken, McCain'i tercih edenlerin oranı ise yüzde 12'de kaldı. Ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 4'ünün bu konuda görüş bildirmediği belirtildi.



Şirketin sahibi Doug Miller, "Dünyada çok sayıda kişi, açıkça Barack Obama'nın temsil ettiği şeyi beğeniyor" derken, sadece 5 kişiden birinin, McCain'in başkanlığında, Bush yönetiminin dünyayla olan ilişkilerinin iyileşebileceğini düşündüğünü söyledi.



Obama'nın başkanlığının, ABD ile ilişkileri iyileştireceği yönünde en iyimser ülkelerin yüzde 69 ile Kanada, yüzde 62 ile Fransa, yüzde 61 ile Almanya, yüzde 54 ile İngiltere, yüzde 64 ile İtalya, yüzde 62 ile Avustralya, yüzde 87 ile Kenya ve yüzde 71 ile Nijerya olduğu ortaya çıktı.



Türkiye de ankette yer aldı



Anketin, Temmuz ile Ağustos aylarında telefonla veya yüz yüze yapıldığı ülkeler şöyle sıralanıyor: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kenya, Lübnan, Meksika, Nijerya, Panama, Filipinler, Polonya, Rusya, Singapur, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere.



BBC/Globescan'in ABD başkanlık seçimiyle ilgili olarak 2004 yılında 35 ülkede ortaklaşa yaptığı anket, bu ülke halklarının yüzde 30'unun, şimdiki ABD Başkanı George Bush yerine Demokrat Parti başkan adayı John Kerry'i başkanlık koltuğunda görmek istediğini ortaya koymuştu.



2004 yılında yapılan ankette Bush'un yeniden seçilmesini en az isteyen ülkeler olan Filipinler, Nijerya ve Polonya'nın bu ankette de Obama'yı destekledikleri görüldü.

