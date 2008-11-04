Dünya, Obama'nın zaferini bekliyor

ABD Başkanlık seçimleri dünyanın çeşitli ülkelerinde heyecanla izleniyor. Bu ülkelerin başında, Obama’nın babasının memleketi Kenya ile adını taşıyan bir balıkçı kasabasının bulunduğu Japonya geliyor.



Afrika kökenli bir Amerikalının ABD'de başkan seçilmesi olasılığı Afrikalıları da heyecanlandırıyor.



Demokrat Parti başkan adayı Barack Obama'nın babasının ülkesi Kenya'da çeşitli kentlerde halk kutlamalara hazırlanıyor. Obama'nın baba tarafından ailesinin toprakları olan Kogelo medya mensuplarının akınına uğramış durumda. Polis, kurduğu barikatlarla kalabalıkların, ailenin evine yaklaşmasına izin vermiyor.



Kutlamalara hazırlandılar



Gazetecilere konuşan, Obama'nın üvey kardeşi Malik Obama, "Herkes aşırı mutlu ve heyecanlı. Kutlamalar için seçim sonucunu bekliyorlar" dedi.



Nairobi Üniversitesi öğretim üyelerinden sosyolog Ken Ouko ise Afrikalıların Obama ile ilgili beklentilerinin bazı açılardan sakıncalarına dikkati çekti. Obama'nın, Afrikalıların yaşamlarında bir değişime yol açabileceği yönündeki beklentilerin hüsranla sonuçlanabileceğine işaret eden Ouko, "Afrikalılar, Obama iktidara gelirse bunun kendileri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Oysa onun önem vermesi gereken bir ülkesi var. ABD kendi sorunlarına sahip bir ülke ve Obama da kendi ülkesinin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda" dedi.



Japon Obama



Japon Obama kasabası, ABD Başkan adayı için özel logolar hazırlattıJaponya'nın Obama kasabası, ABD Başkanlığı için yarışan Demokrat Partili adaşı Barack Obama için gün sayıyor. Adaşlık, balıkçılıkla geçinen bir kasaba olan Obama'ya yeni bir heyecan getiriyor. Seçim sürecini takip eden ve seçim gecesi nefeslerini tutarak sonucu bekleyecek olan Obamalılar, sonuçların açıklanmasının ardından büyük parti yapmayı planlıyor.



Obama'nın başkan seçilmesini uman kasaba sakinleri, seçildikten sonra Obama'nın kasabalarını ziyaret etmesini bekliyorlar. Sakinleri "Obama'yı seviyorum" yazılı tişörtlerle dolaşan kasabada, Honolulu doğumlu Obama için "Obama Kızları" adlı bir hula dansı grubu da oluşturulmuş. Grup, Obama'nın kazanması durumunda, göreve başlama törenine de gitmeyi planlıyor.



Obama sevgisi sel oldu



Obama'nın seçilmesiyle birlikte, nüfusu 32 bin olan kasabalarının da gündeme geleceğini düşünen Obamalılar, adaşlık avantajını şimdiden ticari avantaja dönüştürmüş durumda. Kasabada satılan, tişörtten balık burgere kadar her şeye Obama adı veriliyor.



Obama sevgisi sadece adaşı kasabada değil Japonya genelinde de göze çarpıyor. Asahi Shimbun adlı yerel gazetenin 3500 okuyucusu arasında yapılan anket, katılımcıların yüzde 73'ünün, oy kullanma hakkına sahip olsalardı Obama'ya oy vereceğini ortaya koydu.







