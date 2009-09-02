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Dünya

Dünya nüfusunun dörtte biri sel tehditinde

Arktika'da buzulların erimesi sebebiyle dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin su baskını tehdidi altında bulunduğu açıklandı.

02 Eylül 2009 03:00

Arktika'da buzulların erimesi sebebiyle dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin su baskını tehdidi altında bulunduğu açıklandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), bugün yayımlanan araştırmada, 2100'de okyanus seviyesinin bir metre civarında yükseleceği, bu durumun kıyı bölgelerinde yaşayan halkı tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

WWF İsviçre İklim politikası yetkilisi Patrick Hofstetter, Arktika'nın şu anda yeryüzünün tamamından iki kat daha hızlı ısındığını, bu durumun dünyanın tamamı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Araştırmada, buzulların kapladığı alan azaldıkça okyanus yüzeyinin ilerlediği, emilen güneş enerjisi miktarının arttığı, bu durumun da sıcaklıkları daha fazla yükselttiği belirtildi.

Bunun dışında, iklimin ısınmasının kutup bölgesinde büyük miktarda metan gazı salımına neden olduğu, bu etkinin Arktika'da buzulların erime hızının artmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Patrick Hofstetter, bu sarmalı ancak, sera etkisine neden olan gazların salımını önemli ölçüde azaltarak ve küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmayı başararak kırabileceklerini bildirdi.

Hofstetter, bunun için sanayileşmiş ülkelerin 2020'ye kadar karbondioksit salımlarını en az yüzde 40 oranında azaltması gerektiğini ifade etti.

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