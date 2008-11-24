Dünya nasıl duyurdu?

Wall Street Journal gazetesi Obama’nın ekibinin ekonomiyi canlandıracak yeni bir plan hazırladığının altını çizdi ve “Önümüzdeki iki yıl için 500 milyar dolarlık yeni bir paket ve vergi indirimi planlanıyor. Bu paketin Obama’nın başkanlık kampanyası esnasında öngördüğünden çok daha agresif olduğu göze çarpıyor” diye yazdı.



Gazete George W. Bush’un Hazine Bakanı Henry Paulson’ın son dönemlerinde daha aktif politikalar izlemeye başladığını ve 700 milyar dolarlık kurtarma paketinin bir kısmını daha piyasalara enjekte edeceğini yazdı.



Financial Times yeni ekiple ilgili yaptığı yorumda, “Obama rakiplerden değil, yetenekli kişilerden oluşan bir ekip seçti ve bu da hoşnutluk yaratıcı” dedi.



Timothy Geithner’in mali krizi yakından takip ettiğine dikkat çeken İngiliz gazete, “Sakin, pragmatik ve siyasi olarak zararsız görünüyor. Mali piyasalar onun adının basında duyulması ile endişelerinden arınmış gibi görünüyor” dedi.

