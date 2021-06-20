Dünya Mülteci Günü: İstanbul'un ortasında hayatta kalmaya çalışan 'kağıtsızlar'

30 yaşındaki Osman* da Hüseyin gibi kağıtsız. 2016'da Afganistan'dan kaçıp önce İran sınırı üzerinden Van'a, ardından da İstanbul'a gelmiş. Onun da hikayesi benzer. Savaştan kaçmış. İstanbul'da ise günlük inşaat işlerinde çalışıyor.

Toplamda 12 kişinin yaşadığı Beykoz'da bir apartman dairesinde Hüseyin ile ev arkadaşı. 600 liralık kirayı ve evin diğer masraflarını paylaştıklarını söylüyorlar. Evin 2 odası, 1 banyosu ve küçük de bir mutfağı var.

Hüseyin, daha iyi konumdaki evleri asla tutamadıklarını, bu evde hiç de iyi koşullarda yaşamadıklarını söylüyor. Hüseyin'in anlattığına göre evde 12 kişi sıkışık bir biçimde yan yana, çoğu da yerde yatıyor.

'İş kazası geçirdim, hastane tedavi etmedi'

Pandemi kağıtsızlar için bambaşka bir tehdit. Şu ana kadar Türkiye'de kağıtsızlar için açıklanmış resmi bir aşı programı yok. Halihazırda devlet hastanelerine basit tedavileri için dahi gidemeyen kağıtsızlar, ancak özel hastanelerde karşılamaları çok da kolay olmayan ücretlere tedavi olabiliyor.

"Gerçekten hastalanmak istemiyorum. Bir keresinde inşaatta elimden yaralandım. Hastaneye gittim ama almadılar. Sonra bir arkadaşım eczaneden ilaç aldı. Öyle kendi kendime tedavi oldum."

'Rize'ye çay toplamaya gittim, paramı vermediler'

Ülkeden kaçıp ailesine para göndermek amacıyla önce 2014 yılında Fas'a giden Musa, birkaç kez Avrupa'ya geçme çabası olsa da başarısızlıkla sonuçlanmış. Ardından Türkiye'de yaşayan bir arkadaşı ona Yunanistan'a geçişin daha kolay olacağı gerekçesiyle İstanbul'a gelmesini tavsiye etmiş.

Pek çok kağıtsız erkek gibi Musa da, inşaatlarda günlük yevmiyeli işlerde çalışmış. Ancak Musa bazı zamanlarda patronları tarafından parasının ödenmediğinden şikayet ediyor.

Eylül 2019'da İstanbul'a gelen Musa, 10'dan fazla kez Yunanistan'a geçmeyi denemiş. Pek çoğunda ise sınırı geçmiş ancak Yunan polisi tarafından yakalanıp tekrar Türkiye'ye gönderilmiş:

"Bir keresinde Yunan polisi bütün paramı, cep telefonumu, hatta ayakkabılarımı bile aldı. O halde Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım."

Bugüne kadar Türkiye'de farklı iş kollarında çalışan Musa da kağıtsız. Şimdilerde yaşadığı İstanbul'un Fatih ilçesinde bir ayakkabı dükkanında çalışıyor.