''Dünya Motokros Şampiyonası'na 10 bin turist bekliyoruz''

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül'de 18. ayağı düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 140'ın üzerinde ülkede canlı olarak yayınlandığını söyledi.

Yarışlar sırasında Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi tanıtan birer dakikalık videoların da yayına gireceğine işaret eden Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla sadece ilimize değil, ülkemizin tanınırlığına ve turizmine de bu şekilde katkı yapmış oluyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası için 10 binden fazla turisti şehrimize bekliyoruz. Yurt içinden de en az 30 bin izleyicinin bu yarışları takip etmek amacıyla ilimize geleceğini tahmin ediyoruz. Bize gelen raporlar bu doğrultuda. Şehrimiz bu kadar misafiri ağırlayacak altyapıya sahiptir."

"Büyük avantajlar sağlayacak"

Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile Uluslararası Motosiklet Federasyonuna başvurarak 2018 ve 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da yapılması için girişimde bulunduklarını dile getiren Çoban, şöyle devam etti:

"Federasyondan gelen heyet tesislerimizi, şehrimizi ve en önemlisi de motokros yarış pistlerimizi inceledi. Her noktada onay verdiler. 2018 ve 2019 yılında Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağının Afyonkarahisar'da yapılması noktasında protokolümüzü imzaladık. İnşallah hem bu yıl hem de 2019'da Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak. Yarışlar hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımında bize çok büyük avantajlar sağlayacak."