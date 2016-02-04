Dünya Mirası Sur'da tarihi yapılar hasar gördü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Alipaşa, Lalebey, Abdaldede, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp mahallelerindeki tarihi yapıların tahrip edildiği ortaya çıktı.

UNESCO tarafından geçen yıl Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen tarihi Sur ilçesindeki tescilli yapılar, çatışmalı süreçten bir bir zarar gördü. Kurşunlu Camii'yle Hacı Hamit Cami minaresinin yıkılması ve Paşa Hamamı'nın tahrip edilmesinden sonra dün sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Alipaşa, Lalebey, Abdaldede, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp mahallelerindeki tarihi yapıların tahrip edildiği belirlendi.

Lalebey Mahallesi'ndeki Süryani Meryem Ana Kilisesi'nin kapısı kırılırken, patlamalar nedeniyle Abdaldede Mahallesi'ndeki Behrampaşa Cami sütunlarındaki süslemeler zarar gördü.



Dengbej Divanı yakıldı



En büyük tahribatı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılında hizmete açtığı “Dengbêj Evi" gördü. Dengbej Evi'ndeki bazı heykellerin kafasının koparıldığı ve Dengbêj Divanı'nın yakıldığı görüldü.



Muhtarlık binası havaya uçuruldu



T24'e konuşan Muhtar Muhsin Sanay, "Yasaklı olduğu için mahalleye gelememiştim. Şimdi hergün mesai yaptığım muhtarlık binamın yerinde olmadığını görüyorum. Binlerce bilgi, belge, arşiv yok edilmiş. Hatıralarım gitti. Bundan öte mahallem savaş alanına çevrilmiş durumda. Pekçok evin kapısı kırık. Bazı binalar binalarda çökme tehlikesi mevcut. Hasar tespiti için fotoğraflandırma yapıyoruz. Kapı, pencere ve camlar için de Büyükşehir ekipleri çalışma başlattı. DEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı. DİSKİ de patlayan su borularını onarıyor. Bir haftada mahallemizi tarumar etmişler" dedi.